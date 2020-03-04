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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Польше

04.03.2020 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердил министр здравоохранения страны.

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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Польше

Мужчина, у которого наблюдается кашель и высокая температура, находится в больнице города Зеленая Гура. Известно, что он прибыл из Германии. Все лица, контактировавшие с ним, помещены в карантин.

За последние сутки COVID-19 добрался еще до четырех стран: Аргентины, Марокко, Украины и Чили. Всемирная организация здравоохранения за последние 24 часа зарегистрировала 1922 новых случая заражения.

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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Польше

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Новости мира. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердил министр...
 
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