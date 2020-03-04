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Минздрав завершил проверку по заражению ВИЧ 11-месячной малышки
Источник материала: Партизан
Минздрав завершил проверку в связи с заражением ребенка ВИЧ в Пинске
"Проверка завершена. Материалы переданы в Следственный комитет", - сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник.
"Поскольку параллельно работаем и мы, и Следственный комитет, не всю информацию, к сожалению, можем пока разглашать, - отметил министр. - Мы несколько ограничены в комментариях в соответствии с действующим законодательством. В установленном порядке, когда все будет согласовано с компетентными органами, подготовим подробный пресс-релиз".
Вместе с тем Владимир Караник добавил, что во время проверки были обследованы на ВИЧ все дети, которые в тот период находились в медучреждении.
Как сообщалось, в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета обратилась с заявлением 35-летняя местная жительница.
Женщина считает, что ее 11-месячная дочь во время лечения в одном из учреждений здравоохранения заразилась вирусом иммунодефицита человека.
УСК по Брестской области в этой связи возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК.
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Минздрав завершил проверку в связи с заражением ребенка ВИЧ в Пинске
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