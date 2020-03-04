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Владимир Кравцов: «Радует, что люди неравнодушны к проблемам экологии, наведения порядка на земле». В облисполкоме состоялся прием граждан

04.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Кравцов: «Радует, что люди неравнодушны к проблемам экологии, наведения порядка на земле». В облисполкоме состоялся прием граждан

На этом акцентировал внимание председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, который провел прием граждан в облисполкоме.

Владимир Кравцов: «Радует, что люди неравнодушны к проблемам экологии, наведения порядка на земле». В облисполкоме состоялся прием граждан

– Сегодня неоднократно звучали экологические вопросы. Хорошо, что есть люди, неравнодушные к этим проблемам. Они говорят об этом эмоционально. Вместе с тем в основе обращений лежит не только личный интерес, но и неравнодушие к природе, окружающему миру. Прозвучала тема загрязнения лесов, в том числе в таких знаковых местах как Августовский канал. Можно и другие примеры привести. Люди и пишут нам, и на приемы приходят с такими вопросами не только в Гродно, но и других регионах. И это хорошо, что мы заботимся об экологии, о природе, о будущем наших детей, – подчеркнул Владимир Кравцов.

Владимир Кравцов: «Радует, что люди неравнодушны к проблемам экологии, наведения порядка на земле». В облисполкоме состоялся прием граждан
Хозяин агроусадьбы, расположенной около деревни Ятвезь Гродненского района неподалеку от Августовского канала, пожаловался на захламленность близлежащих лесов. Он рассказал, что при вырубке деревьев не всегда убираются ветки и наводится порядок. Владимир Кравцов указал на недопустимость такого в специальном туристско-рекреационном парке «Августовский канал» и поручил руководству Гродненского ГПЛХО принять меры.

Владимир Кравцов: «Радует, что люди неравнодушны к проблемам экологии, наведения порядка на земле». В облисполкоме состоялся прием граждан

Жители агрогородка Гожа Гродненского района также обеспокоены экологией в этом населенном пункте. Они рассказали, что видимо нечистоты из очистных сооружений попадают в мелиоративный канал, потом в озеро Затока и в реку Неман. Они также считают, что в водоохранной зоне озера Затока вырубаются здоровые деревья. Решением вопросов займется областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Проблема, с которой обратились садоводы СТ «Химик-Азот», властям известна.

Владимир Кравцов: «Радует, что люди неравнодушны к проблемам экологии, наведения порядка на земле». В облисполкоме состоялся прием граждан

– Сегодня приходится разрешать ситуацию, которая была создана 40-50 лет назад, когда под выращивание овощей были выделены участки, некоторые из них находятся на инженерных коммуникациях предприятия. В этом месте будет проходить трасса. При решении этого вопроса надо находить компромисс, беседовать с людьми, которые в свое время там построили дома. Мы эти вопросы решаем и будем людям помогать, – заверил Владимир Кравцов.

Владимир Кравцов: «Радует, что люди неравнодушны к проблемам экологии, наведения порядка на земле». В облисполкоме состоялся прием граждан

Желающим могут быть выделены новые участки, которые есть в садоводческих товариществах в Гродненском районе.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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На этом акцентировал внимание председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, который провел прием граждан в облисполкоме. – Сегодня...
 
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Газета Авангард
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Единство
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