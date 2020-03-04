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Владимир Кравцов: «Радует, что люди неравнодушны к проблемам экологии, наведения порядка на земле». В облисполкоме состоялся прием граждан
04.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На этом акцентировал внимание председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, который провел прием граждан в облисполкоме.
– Сегодня неоднократно звучали экологические вопросы. Хорошо, что есть люди, неравнодушные к этим проблемам. Они говорят об этом эмоционально. Вместе с тем в основе обращений лежит не только личный интерес, но и неравнодушие к природе, окружающему миру. Прозвучала тема загрязнения лесов, в том числе в таких знаковых местах как Августовский канал. Можно и другие примеры привести. Люди и пишут нам, и на приемы приходят с такими вопросами не только в Гродно, но и других регионах. И это хорошо, что мы заботимся об экологии, о природе, о будущем наших детей, – подчеркнул Владимир Кравцов.
Жители агрогородка Гожа Гродненского района также обеспокоены экологией в этом населенном пункте. Они рассказали, что видимо нечистоты из очистных сооружений попадают в мелиоративный канал, потом в озеро Затока и в реку Неман. Они также считают, что в водоохранной зоне озера Затока вырубаются здоровые деревья. Решением вопросов займется областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Проблема, с которой обратились садоводы СТ «Химик-Азот», властям известна.
– Сегодня приходится разрешать ситуацию, которая была создана 40-50 лет назад, когда под выращивание овощей были выделены участки, некоторые из них находятся на инженерных коммуникациях предприятия. В этом месте будет проходить трасса. При решении этого вопроса надо находить компромисс, беседовать с людьми, которые в свое время там построили дома. Мы эти вопросы решаем и будем людям помогать, – заверил Владимир Кравцов.
Желающим могут быть выделены новые участки, которые есть в садоводческих товариществах в Гродненском районе.
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Владимир Кравцов: «Радует, что люди неравнодушны к проблемам экологии, наведения порядка на земле». В облисполкоме состоялся прием граждан
На этом акцентировал внимание председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, который провел прием граждан в облисполкоме. – Сегодня...
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