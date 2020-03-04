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Неудачный старт: Азаренко проиграла в 1/16 финала турнира в Монтеррее

04.03.2020 13:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На теннисном турнире в Монтеррее белоруска Виктория Азаренко (56-й номер в рейтинге WTA) в 1/16 финала проиграла в двух сетах словенке Тамаре Зиданшек (71) — 2:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 5 минут.

Для нашей соотечественницы это был первый матч после полугодового перерыва.

Еще одна белоруска, Ольга Говорцова, в первом круге турнира в Монтеррее победила американку Каролин Долхайд (131) — 3:6, 6:2, 6:1. Но дальше вряд ли пройдет. Следующей ее соперницей будет украинка Элина Свитолина (7).
 
 
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На теннисном турнире в Монтеррее белоруска Виктория Азаренко (56-й номер в рейтинге WTA) в 1/16 финала проиграла в двух сетах словенке Тамаре Зиданшек (71) — 2:6, 2:6. Встреча...
 
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