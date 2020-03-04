«Не позволить Беларуси стать вторым Крымом»: американские СМИ написали самый трогательный репортаж о нашей стране

Источник материала: KYKY

Крупный американский канал FoxNews на своем сайте выпустил текст, от первого до последнего слова посвященный Беларуси. Репортаж с местра событий выполнила журналистка Холли Маккей. Этот материал про Беларусь – пожалуй, самый трогательный из текстов на схожую тему за последнее (долгое!) время, а его лейтомтив отклинется каждому беларусу – Маккей хочет заставить публику обратить внимание на попытки России «забрать» к себе нашу страну. Мы выбрали из репортажа самое главное.

Текст начинается с воспоминаний Холли Маккей о том, как критики любят называть Беларусь одной из самых закрытых стран мира. Корреспондент цитирует профессора политологии в университете Нью-Хейвена Мэтью Шмидта, который высказался об Александре Лукашенко, правящим Беларусью с 1994 года: «Его называют последним диктатором в Европе, потому что Беларусь продолжает быть государством с советским стилем. Он – лидер однопартийного государства, точно такого же, как в Советском Союзе. Если вы хотите увидеть, каким был СССР, отправляйтесь в Минск».

В беседе с журналисткой Шмидт говорит, что Владимир Путин стремится присоединить Беларусь к России – ведь для этого нет ни языковых, ни культурных препятствий, а Лукашенко стареет, и в целом ему сложнее сопротивляться. Чтобы призвать США вмешаться и не допустить поглощения Беларуси, Маккей и съездила в нашу страну, дабы через личный опыт показать ее с другого ракурса. «Дороги и парки Беларуси идеально чистые, без намеков на мусор или граффити. Там нет хамства на дорогах, и никто громко не сигналит. На широких полосах движения нет пробок, и люди, общаясь, не повышают голоса. Они всегда вежливы, и большинство из них проводят каждое воскресенье в церквях, пытаясь найти свой духовный смысл после краха коммунизма почти 30 лет назад», – пишет Маккей.

«Беларусь – растущий технологический центр. Популярный чат-мессенджер Viber был создан беларусами десять лет назад, – продолжает журналистка и переходит к описанию быта местных жителей. – Ночи здесь проводят в барах и с водкой, летом – в домах, известных как «дачи», а зимой – скользя по каткам. Сейчас это одно из самых популярных развлечений, оно сочетается с хоккеем на льду, который считается самым публично любимым занятием Лукашенко».

Холли Маккей берется обрисовать образ президента: «Лукашенко, которому сейчас 65 лет, харизматичен, с фирменными усами, эксцентричностью и саморекламой как «человек народа». Его личная жизнь – повод пошептаться, ведь его любимая «жена Галинка» уже давно живет на ферме недалеко от столицы. Между тем, лидера регулярно замечают на общественных мероприятиях с 20-летними молодыми красавицами, и он никогда не уклоняется от шуток насчет своего ярлыка «диктатор» на Западе».

Журналистка пишет, что Беларусь – одна из десяти стран с самым низким уровнем преступности и беспорядков. Она напоминает, что беларусы пережили Вторую мировую войну и нацистскую оккупацию – и сохранили в Новогрудке фотографии и останки сотен женщин, которых нацисты вывели на расстрел, а также тех женщин, кому удалось спастись. В числе последних – бабушка Джареда Кушнера, предка Дональда Трампа. «Имя Кушнера вызывает у беларусов уважение, а сама Беларусь – лидер в осознанном отношении к Холокосту», – добавляет Маккей.

Сотрудница FoxNews коротко проходится по Чернобыльской ядерной катастрофе 1986 года, произошедшей в Украине, но от которой пострадала и Беларусь. Резюмируя, Холли Маккей перечисляет отдельные снакции Америки против Беларуси. Например, недавнюю попытку Штатов ограничить въезд беларусов на свою территорию (от этой идеи все-таки отказались), или запрет для Лукашенко на посещение США после президентских выборов в 2006 году. По итогу автор подчеркивает, что Вашингтон улучшил отношения с Минском, и напряжение спустя десять лет, наконец, падает. Главной мыслью остается цитата аналитика Джона Вуда: «США обязаны не позволить Беларуси стать вторым Крымом».