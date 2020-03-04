Источник материала: Горецкий вестник

Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник.





«Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро повышенной температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение, организована медицинская поддержка», — сказал министр.

Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. «Лабораторно подтвержденные случаи относятся к контактам первого уровня, которые сейчас изолированы. По-прежнему речь идет о двух городах — Минск (четыре случая) и Витебск (два)», — отметил Владимир Караник.

По его словам, на момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными. «То есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма», — сказал министр. Он пояснил: есть период, когда произошло инфицирование, но человек не чувствует себя больным. Также во время инкубационного периода есть время, когда начинается выделение вируса в окружающую среду. Это происходит не сразу, минимум на четвертый день после контакта.

Что касается коронавирусной инфекции, в этом плане наиболее уязвимы пожилые люди, а также страдающие сахарным диабетом, излишней массой тела, что может усугубить течение инфекционного процесса. На период подъема респираторных заболеваний людям с признаками болезни не следует посещать своих пожилых родственников. Стоит воздержаться от посещения домов престарелых, центров социальной поддержки инвалидов.

Министр также просит соблюдать невмешательство в личную жизнь граждан. «Информацию предоставляем в полном объеме и объективно. Все попытки выяснить личную жизнь заболевших, выезд на предприятия, где они якобы работают, приводят к тому, что люди боятся, что обращение за медпомощью и возможное инфицирование будет предано широкой огласке, и начинают скрывать информацию», — отметил он.

Даже сам факт обращения за медпомощью составляет врачебную тайну. Ее разглашение влечет уголовную ответственность, добавил Владимир Караник.