Эксперты МАГАТЭ: технических претензий к БелАЭС нет

СТВ . Станцию проверяли по 19 направлениям, в том числе законодательную базу, ядерную безопасность, охрану окружающей среды, аварийное реагирование, переадет





Специалисты МАГАТЭ выделили пять успешных практик, которые другие страны могли бы позаимствовать у нас, а также дали семь рекомендаций по совершенствованию работы будущей АЭС. Они коснулись в основном нормативно-правовой базы и обслуживания станции.





Михаил Чудаков, заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ:





Атомная станция находится на заключительной стадии к пуску. Я уверен, что Беларусь, белорусский персонал смогут эксплуатировать эту станцию надежно, безопасно весь проектный срок – 60 лет и еще на продлении срока, то есть целое столетие.





Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ в соответствии со всеми требованиями безопасности МАГАТЭ. Приглашая все проверки, является образцово-показательной страной. Далеко не каждая страна приглашает все проверки МАГАТЭ.









Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:





Мы ни от одного инструмента, предлагаемого МАГАТЭ, не отказываемся и не будем отказываться, потому что в МАГАТЭ собран сгусток всех мировых знаний в области ядерной энергетики.





Это для нас очень важно, несмотря на то что Михаил Валентинович сказал о том, что у нас была база, когда мы подходили к решению о строительстве атомной станции. Но знания – это такая штука, которых никогда не бывает много.





К слову, миссии МАГАТЭ являются добровольными для каждого государства. Следующая будет приглашена уже после пуска первого блока БелАЭС.