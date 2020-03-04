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Эксперты МАГАТЭ: технических претензий к БелАЭС нет

04.03.2020 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 марта завершилась 12-дневная миссия МАГАТЭ в Беларуси

Станцию проверяли по 19 направлениям, в том числе законодательную базу, ядерную безопасность, охрану окружающей среды, аварийное реагирование, переадет СТВ.

Специалисты МАГАТЭ выделили пять успешных практик, которые другие страны могли бы позаимствовать у нас, а также дали семь рекомендаций по совершенствованию работы будущей АЭС. Они коснулись в основном нормативно-правовой базы и обслуживания станции.

Михаил Чудаков, заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ:

Атомная станция находится на заключительной стадии к пуску. Я уверен, что Беларусь, белорусский персонал смогут эксплуатировать эту станцию надежно, безопасно весь проектный срок – 60 лет и еще на продлении срока, то есть целое столетие.

Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ в соответствии со всеми требованиями безопасности МАГАТЭ. Приглашая все проверки, является образцово-показательной страной. Далеко не каждая страна приглашает все проверки МАГАТЭ.


Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:

Мы ни от одного инструмента, предлагаемого МАГАТЭ, не отказываемся и не будем отказываться, потому что в МАГАТЭ собран сгусток всех мировых знаний в области ядерной энергетики. 

Это для нас очень важно, несмотря на то что Михаил Валентинович сказал о том, что у нас была база, когда мы подходили к решению о строительстве атомной станции. Но знания – это такая штука, которых никогда не бывает много.

К слову, миссии МАГАТЭ являются добровольными для каждого государства. Следующая будет приглашена уже после пуска первого блока БелАЭС.
 
 
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4 марта завершилась 12-дневная миссия МАГАТЭ в Беларуси
 
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