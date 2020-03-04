До 15 марта ГАИ уделит особое внимание предупреждению детского дорожного травматизма

Источник материала: Слуцк Город

Комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних пройдет с 6 по 15 марта, сообщил SG старший инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

Работа рейдовых групп будет направлена на профилактику нарушений ПДД водителями, детьми, а также взрослыми при сопровождении детей. Кроме того, ГАИ проведет дополнительные обследования технических средств организации дорожного движения и улично-дорожной сети вблизи учреждений образования с целью выявления и координации незамедлительного устранения недостатков.

Сотрудники милиции общественной безопасности проведут выступления в школах и разъяснят несовершеннолетним правила безопасного поведения на дороге, уделив особое внимание правилам перехода проезжей части, недопустимости использования при этом мобильных телефонов и иных устройств, выбора безопасных мест для активных игр. Профилактические мероприятия пройдут и в трудовых коллективах.

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а также призывает приложить максимально усилия, чтобы обезопасить юных и самых незащищенных участников дорожного движения.

Систематически проводите с детьми беседы о необходимости соблюдения правил безопасности. Правила безопасного поведения лучше усваиваются на практике. Поэтому теоретические знания и беседы закрепляйте личным положительным примером. Для лучшего запоминания и чёткого реагирования на опасные ситуации родителям рекомендуется обсуждать с детьми возможные варианты развития событий и в игровой форме пытаться разрешить возникшие неприятности.

Только в январе 2020 года в Беларуси произошло 29 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых было травмировано 28 детей, 1 – погиб. Большинство несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы в качестве пешеходов (17 из 29) и пассажиров (12 из 29). 26 несовершеннолетних пострадали по вине взрослых.

Анализ ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов показывает, что 12 из них получили травмы на нерегулируемых пешеходных переходах, 2 – на регулируемых пешеходных переходах. 3 несовершеннолетних пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода. 4 пострадавших несовершеннолетних перевозились с нарушением установленных правил.



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