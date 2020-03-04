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«Самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах». В областях с безвизовым въездом мало гостиниц
Источник материала: СТВ
Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
Но, в целом, понятно, что есть же определённые событийные мероприятия и понятно, что в сезон. А когда ещё ездить нашим туристам посмотреть Августовский канал, к примеру, или Беловежскую пущу, или момент цветения каких-то определённых растений. Конечно же – в сезон. Поэтому нужно об этом тоже думать, и гостиницы, место проживания для туристов должно быть достойно и обеспечено. Причём, разной категории.
Виталий Грицевич, заместитель директора-начальник отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Оксана Бичун:
Виталий Грицевич:
Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Свои мнения во время съёмок программы также высказали Людмила Макарина-Кибак, Владимир Цвирко, Григорий Борисов.
Смотрите 4 марта в 20.30 на СТВ.
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«Самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах». В областях с безвизовым въездом мало гостиниц
Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических...
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