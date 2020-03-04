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«Самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах». В областях с безвизовым въездом мало гостиниц

04.03.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

«Самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах». В областях с безвизовым въездом мало гостиниц

Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
Я бы хотела поделиться с вами такими интересными фактами: в последнее время очень модно стало, вообще, посещать Гродненскую область, Брестскую область.

Но мы столкнулись с проблемой отсутствия объектов размещения там. Переночевать где-то – проблема. Недостаточное количество гостиниц, маленьких даже гостиниц – не надо больших. И не только в сезон.

Но, в целом, понятно, что есть же определённые событийные мероприятия и понятно, что в сезон. А когда ещё ездить нашим туристам посмотреть Августовский канал, к примеру, или Беловежскую пущу, или момент цветения каких-то определённых растений. Конечно же – в сезон. Поэтому нужно об этом тоже думать, и гостиницы, место проживания для туристов должно быть достойно и обеспечено. Причём, разной категории.

«Самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах». В областях с безвизовым въездом мало гостиниц

Виталий Грицевич, заместитель директора-начальник отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Больная тема получается именно этих регионов. Но, в принципе, это объективно показывает, как более плотный взгляд на развитие туризма влияет на развитие региона.

То есть установление безвизового въезда на территорию Брестской и Гродненской областей показал, что сейчас, действительно, не хватает места. Не хватает места для наших соседей с Запада. Традиционно получается, тот же Брест и всё больше Гродно пользуется популярностью у российских граждан. То есть теперь получается, даже нам, самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах.

Минспорта: «Внутренний туризм у нас развивается. За 2019 год эта цифра выросла более чем на 10%»

Оксана Бичун:
Да, мы с этим столкнулись.

Виталий Грицевич:
И да, сейчас задача, действительно, стоит – именно развитие инфраструктуры.

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Свои мнения во время съёмок программы также высказали Людмила Макарина-Кибак, Владимир Цвирко, Григорий Борисов.

Смотрите 4 марта в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Оксана Бичун, Виталий Грицевич

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических...
 
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Чырвоны прамень
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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