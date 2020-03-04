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Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки февраля

04.03.2020 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, румынка Симона Халеп и представительница Нидерландов Кики Бертенс претендуют на звание лучшей теннисистки февраля, — сообщает официальный сайт ВТА-тура.




Соболенко завоевала титул на представительном турнире в Дохе. Халеп выиграла соревнования в Дубае. Бертенс стала первой теннисисткой, защитившей титул в Санкт-Петербурге.

Голосование завершится в субботу, 7 марта.

По итогам января лучшей теннисисткой была признана победительница Открытого чемпионата Австралии 2020 года американка Софья Кенин.
 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, румынка Симона Халеп и представительница Нидерландов Кики Бертенс претендуют на звание лучшей теннисистки февраля, —...
 
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