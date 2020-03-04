Посмотрите, что достали из пеликана ветеринары (глотать это точно не стоило)

Источник материала: Tut.by

Во Флориде ветеринарам пришлось решать нетривиальную задачу — доставать посторонний предмет из крупного пеликана. Судя по всему, птица перепутала его с рыбой и проглотила. Процедуру спасения птицы сняли на видео — посмотрите, что из нее извлекли!