Телеканал ОНТ запустил рубрику «По справедливости». Каждую неделю журналисты рассказывают, как Администрация президента решала проблемы беларусов – от поиска жилья после пожара до установки лифта и детской площадки. Всё это, по мнению авторов рубрики, истории с «правильным» финалом.





Светильник уже не работает, но и на том спасибо

В одном из сюжетов показали минскую многоэтажку. В ней старый лифт убрали, а новый всё не ставили. Жильцы дома, со слов журналиста, безрезультатно обращались во все инстанции, вплоть до министерства ЖКХ. Написали в Администрацию президента.





И лифт запустили на той же неделе.





– Если Администрация президента вынуждена отвлекаться на замену лифта, многим ответственным за это пора задуматься, – сказали в сюжете.





В другом сюжете жители нового района Барановичей жаловались на состояние дорог. Горисполком отказался помогать в этом году, люди обратились в Администрацию.





После этого дороги сделали за неделю.





– И даже светильники повесили. Один, правда, уже не работает, но и на том спасибо, – отметил журналист ОНТ.









Проблему не решили, но власти опять молодцы

Жительница Пуховичского района взяла в аренду участок и вырастила там кедровую рощу, хотя по закону должна была построить жильё. В результате сельсовет не продлил ей аренду и выставил землю на аукцион для застройки.





Но продажу приостановили благодаря Администрации президента.





Чем закончится история, непонятно. Но ОНТ уже называет этот случай очередным «зелёным» решением властей наряду со спасением от застройки Грушевского сквера.





Дали пару качелей – детство стало счастливее

В гомельском микрорайоне жители просили обновить детскую площадку, где оборудование проржавело и стало опасным для детей. Жители обратились в Администрацию. Как результат – выровняли дорожки, дали пару качелей, плитку и людей в помощь.





По мнению ОНТ, теперь детство у малышей чуть более счастливое: взрослея, они будут вспоминать о площадке с ностальгией и без налёта ржавчины.