ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропаганда в действии: как Администрация президента "спасает" беларусов

04.03.2020 13:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В год президентских выборов

Телеканал ОНТ запустил рубрику «По справедливости». Каждую неделю журналисты рассказывают, как Администрация президента решала проблемы беларусов – от поиска жилья после пожара до установки лифта и детской площадки. Всё это, по мнению авторов рубрики, истории с «правильным» финалом.

Светильник уже не работает, но и на том спасибо

В одном из сюжетов показали минскую многоэтажку. В ней старый лифт убрали, а новый всё не ставили. Жильцы дома, со слов журналиста, безрезультатно обращались во все инстанции, вплоть до министерства ЖКХ. Написали в Администрацию президента.

 И лифт запустили на той же неделе.

– Если Администрация президента вынуждена отвлекаться на замену лифта, многим ответственным за это пора задуматься, – сказали в сюжете.

В другом сюжете жители нового района Барановичей жаловались на состояние дорог. Горисполком отказался помогать в этом году, люди обратились в Администрацию.

После этого дороги сделали за неделю.

– И даже светильники повесили. Один, правда, уже не работает, но и на том спасибо, – отметил журналист ОНТ.


Проблему не решили, но власти опять молодцы

Жительница Пуховичского района взяла в аренду участок и вырастила там кедровую рощу, хотя по закону должна была построить жильё. В результате сельсовет не продлил ей аренду и выставил землю на аукцион для застройки.

Но продажу приостановили благодаря Администрации президента.

Чем закончится история, непонятно. Но ОНТ уже называет этот случай очередным «зелёным» решением властей наряду со спасением от застройки Грушевского сквера.

Дали пару качелей – детство стало счастливее

В гомельском микрорайоне жители просили обновить детскую площадку, где оборудование проржавело и стало опасным для детей. Жители обратились в Администрацию. Как результат – выровняли дорожки, дали пару качелей, плитку и людей в помощь.

По мнению ОНТ, теперь детство у малышей чуть более счастливое: взрослея, они будут вспоминать о площадке с ностальгией и без налёта ржавчины.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика