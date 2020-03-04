ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

04.03.2020 13:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стражей порядка в эти дни чествуют по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, 4 марта в Минске прошла церемония возложения венков к памятнику погибшим сотрудникам милиции. За более чем 100 лет существования органов внутренних дел, исполняя служебный долг, погибло около тысячи милиционеров.

Президент Беларуси поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днём милиции

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Беларусь считается одной из самых безопасных стран, в том числе и благодаря самоотверженности стражей порядка. Это подчеркнул министр внутренних дел во время церемонии возложения венков.

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Никогда у их родных эта рана не заживет. Мы встречаемся с ними традиционно накануне этого праздника, возлагаем в день этого праздника наши венки, цветы к этому святому для нас месту, потому что мы должны помнить, что совершили наши товарищи. И для молодых людей, и для наших курсантов, которые здесь сегодня стоят, это должно стать центральным событием.

И я хочу сказать, что одна треть детей сотрудников милиции, которые погибли, сейчас служат в органах внутренних дел. Это достойные продолжатели своих отцов.

Дополнило торжественную церемонию как всегда безукоризненное выступление роты почетного караула.

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Люди в материале: Юрий Караев

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стражей порядка в эти дни чествуют по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, 4 марта в Минске прошла церемония...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У меня двое детей и шесть кубиков пресса». Молодая мама - о том, как изменила себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика