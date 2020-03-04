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Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стражей порядка в эти дни чествуют по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, 4 марта в Минске прошла церемония возложения венков к памятнику погибшим сотрудникам милиции. За более чем 100 лет существования органов внутренних дел, исполняя служебный долг, погибло около тысячи милиционеров.
Беларусь считается одной из самых безопасных стран, в том числе и благодаря самоотверженности стражей порядка. Это подчеркнул министр внутренних дел во время церемонии возложения венков.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
И я хочу сказать, что одна треть детей сотрудников милиции, которые погибли, сейчас служат в органах внутренних дел. Это достойные продолжатели своих отцов.
Дополнило торжественную церемонию как всегда безукоризненное выступление роты почетного караула.
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Новости Беларуси. Стражей порядка в эти дни чествуют по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, 4 марта в Минске прошла церемония...
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