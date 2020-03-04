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Минздрав Беларуси подтвердил шесть случаев коронавируса

04.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подтвердили еще два случая заболевания новым типом коронавирса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

«Информация о лабораторной диагностике на COVID-19: два случая, о которых вчера говорили, как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно», – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в Беларуси всего шесть случаев коронавируса – четыре в Минске и два – в Витебской области.

Ранее сообщалось, что все заболевшие чувствуют себя нормально. За ними наблюдают врачи, усиленного лечения не требуется.

Напомним, первый случай коронавируса был выявлен в Беларуси 28 февраля. Инфекцию обнаружили у гражданина Ирана – студента одного из белорусских вузов.



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Теги: Минск
 
 
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Случаи заболевания подтверждены лабораторно.
 
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