|
Минздрав Беларуси подтвердил шесть случаев коронавируса
04.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси подтвердили еще два случая заболевания новым типом коронавирса, сообщает
«Информация о лабораторной диагностике на COVID-19: два случая, о которых вчера говорили, как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно», – отметили в ведомстве.
Там уточнили, что в Беларуси всего шесть случаев коронавируса – четыре в Минске и два – в Витебской области.
Ранее сообщалось, что
Напомним, первый случай коронавируса был выявлен в Беларуси 28 февраля. Инфекцию обнаружили у гражданина Ирана – студента одного из белорусских вузов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случаи заболевания подтверждены лабораторно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)