Минздрав Беларуси подтвердил шесть случаев коронавируса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подтвердили еще два случая заболевания новым типом коронавирса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

«Информация о лабораторной диагностике на COVID-19: два случая, о которых вчера говорили, как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно», – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в Беларуси всего шесть случаев коронавируса – четыре в Минске и два – в Витебской области.

Ранее сообщалось, что все заболевшие чувствуют себя нормально . За ними наблюдают врачи, усиленного лечения не требуется.

Напомним, первый случай коронавируса был выявлен в Беларуси 28 февраля. Инфекцию обнаружили у гражданина Ирана – студента одного из белорусских вузов.