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Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций

04.03.2020 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как бы выглядели знаменитости, если бы никогда не делали пластических операций? Этим вопросом задался известный лондонский хирург доктор Джулиан де Сильва. С использованием программы врач решил найти ответ. 

Джулиан «состарил» давние фотографии знаменитостей, чтобы приблизить их к нынешнему возрасту, а затем сравнил с современными снимками тех же людей. В некоторых случаях разница видна невооружённым взглядом. 

Дженнифер Энистон 

21 год 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: instagram.com/jennifer.aniston.fan_ 

Дженнифер Лопес 

29 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

В 50 выглядит на 30. Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: instagram.com/jlo 

Николь Кидман 

32 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 52 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 52 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: instagram.com/nicolekidman 

Аманда Холден 

29 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 48 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 48 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: instagram.com/amanda_holden_fans 

Тесс Дэйли 

33 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: instagram.com/tessdaly 

Рене Зеллвегер 

30 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

Что ждёт Питта, Феникса и других победителей «Оскара-2020» в будущем? 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: instagram.com/renee__zellweger 

Сальма Хайек 

33 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 53 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 53 года 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: instagram.com/salmahayek 

Кейт Бланшетт 

30 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: instagram.com/cate_blanchettofficial 

Кэтрин Зета-Джонс 

30 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальные 50 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: instagram.com/catherinezetajones 

Кайли Миноуг 

20 лет 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Ожидаемая внешность в 51 год 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: Dr. Julian De Silva 

Реальный 51 год 

Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Фото: instagram.com/kylieminogue 

Это ещё не всё. Ранее мы сами «состарили» знаменитостей с помощью специального приложения.

Сравнить «состаренные» версии артистов с реальными можно здесь

Люди в материале: Джулиан де Сильва, Julian De Silva,  Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес, Николь Кидман, Аманда Холден, Тесс Дэйли, Рене Зеллвегер, Сальма Хайек, Кейт Бланшетт, Кэтрин Зета-Джонс, Кайли Миноуг

 
 
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Как бы выглядели знаменитости, если бы никогда не делали пластических операций? Этим вопросом задался известный лондонский хирург доктор Джулиан де Сильва. С...
 
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