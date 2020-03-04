Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций

Источник материала: СТВ

Как бы выглядели знаменитости, если бы никогда не делали пластических операций? Этим вопросом задался известный лондонский хирург доктор Джулиан де Сильва. С использованием программы врач решил найти ответ.

Джулиан «состарил» давние фотографии знаменитостей, чтобы приблизить их к нынешнему возрасту, а затем сравнил с современными снимками тех же людей. В некоторых случаях разница видна невооружённым взглядом.

Дженнифер Энистон

21 год



Фото : Dr. Julian De Silva

Ожидаемая внешность в 50 лет



Фото : Dr. Julian De Silva

Реальные 50 лет



Фото : instagram.com/jennifer.aniston.fan_

Дженнифер Лопес

29 лет



Фото : Dr. Julian De Silva

Ожидаемая внешность в 50 лет



Фото: Dr. Julian De Silva

Реальные 50 лет

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Фото: instagram.com/jlo

Николь Кидман

32 года



Фото : Dr. Julian De Silva

Ожидаемая внешность в 52 года



Фото: Dr. Julian De Silva

Реальные 52 года



Фото: instagram.com/nicolekidman

Аманда Холден

29 лет



Фото : Dr. Julian De Silva

Ожидаемая внешность в 48 лет



Фото : Dr. Julian De Silva

Реальные 48 лет



Фото : instagram.com/amanda_holden_fans

Тесс Дэйли

33 года



Фото : Dr. Julian De Silva

Ожидаемая внешность в 50 лет



Фото: Dr. Julian De Silva

Реальные 50 лет



Фото: instagram.com/tessdaly

Рене Зеллвегер

30 лет



Фото : Dr. Julian De Silva

Ожидаемая внешность в 50 лет



Фото: Dr. Julian De Silva

Реальные 50 лет

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Фото: instagram.com/renee__zellweger

Сальма Хайек

33 года



Фото : Dr. Julian De Silva

Ожидаемая внешность в 53 года



Фото: Dr. Julian De Silva

Реальные 53 года



Фото: instagram.com/salmahayek

Кейт Бланшетт

30 лет



Фото : Dr. Julian De Silva

Ожидаемая внешность в 50 лет



Фото: Dr. Julian De Silva

Реальные 50 лет



Фото: instagram.com/cate_blanchettofficial

Кэтрин Зета-Джонс

30 лет



Фото: Dr. Julian De Silva

Ожидаемая внешность в 50 лет



Фото: Dr. Julian De Silva

Реальные 50 лет



Фото : instagram.com/catherinezetajones

Кайли Миноуг

20 лет



Фото : Dr. Julian De Silva

Ожидаемая внешность в 51 год



Фото: Dr. Julian De Silva

Реальный 51 год



Фото: instagram.com/kylieminogue

Это ещё не всё. Ранее мы сами «состарили» знаменитостей с помощью специального приложения.