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Заметите разницу? Хирург показал, как выглядели бы знаменитости без пластических операций
Источник материала: СТВ
Как бы выглядели знаменитости, если бы никогда не делали пластических операций? Этим вопросом задался известный лондонский хирург доктор Джулиан де Сильва. С использованием программы врач решил найти ответ.
Джулиан «состарил» давние фотографии знаменитостей, чтобы приблизить их к нынешнему возрасту, а затем сравнил с современными снимками тех же людей. В некоторых случаях разница видна невооружённым взглядом.
Дженнифер Энистон
21 год
Ожидаемая внешность в 50 лет
Реальные 50 лет
Дженнифер Лопес
29 лет
Ожидаемая внешность в 50 лет
Реальные 50 лет
Николь Кидман
32 года
Ожидаемая внешность в 52 года
Реальные 52 года
Аманда Холден
29 лет
Ожидаемая внешность в 48 лет
Реальные 48 лет
Тесс Дэйли
33 года
Ожидаемая внешность в 50 лет
Реальные 50 лет
Рене Зеллвегер
30 лет
Ожидаемая внешность в 50 лет
Реальные 50 лет
Сальма Хайек
33 года
Ожидаемая внешность в 53 года
Реальные 53 года
Кейт Бланшетт
30 лет
Ожидаемая внешность в 50 лет
Реальные 50 лет
Кэтрин Зета-Джонс
30 лет
Ожидаемая внешность в 50 лет
Реальные 50 лет
Кайли Миноуг
20 лет
Ожидаемая внешность в 51 год
Реальный 51 год
Это ещё не всё. Ранее мы сами «состарили» знаменитостей с помощью специального приложения.
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Как бы выглядели знаменитости, если бы никогда не делали пластических операций? Этим вопросом задался известный лондонский хирург доктор Джулиан де Сильва. С...
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