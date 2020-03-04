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Григорий Борисов: «Агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат»
Источник материала: СТВ
Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Григорий Борисов, хозяин агроусадьбы:
А что касается уже вашего посыла, что негде отдохнуть, здесь, да, агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем. Мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат и не больше такого-то количества людей. Наверное, всех можем принять. Если бы законодатель нас не ограничивал, мы могли бы принять и больше. Мы в этом заинтересованы, но, к сожалению, нет. А вы-то обеспечиваете массовый туризм, правильно? Вы больше – автобусы, а там 40 человек едет. Ну и куда он приедет – 40 человек на мою агроусадьбу?
Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Свои мнения во время съёмок программы также высказали Людмила Макарина-Кибак, Оксана Бичун, Владимир Цвирко, Виталий Грицевич.
Смотрите 4 марта в 20.30 на СТВ.
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Григорий Борисов: «Агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат»
Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Григорий Николаевич, вот у Вас агроусадьбы стоят. Чем...
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