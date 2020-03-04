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Григорий Борисов: «Агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат»

04.03.2020 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Григорий Николаевич, вот у Вас агроусадьбы стоят. Чем собираетесь удивлять? Или только рыбалка, юшка, баня и всё на этом?

«Самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах». В областях с безвизовым въездом мало гостиниц

Григорий Борисов, хозяин агроусадьбы:
Вопрос очень правильный. Но мне здесь намного легче. Знаете, почему? Потому что я нахожусь в 5 километрах от «Дукорского маёнтка». Это уже известный тренд, это а-ля «Дудутки», и во многом уже и больше, чем «Дудутки», потому что молодёжь там всё это проводит. И поэтому одной из фишек моей аграсядзібы – я предлагаю, у меня заключён договор с «Дукорским маёнтком».

Тем более что «Дукорский маёнтак» – чтобы вы знали, это была моя идея. Я туда приехал для того, чтобы посмотреть, как можно сделать там агроусадьбу. Увидел, что там надо вложить очень большие деньги. И предложил моему другу, чтобы он не закапывал деньги неизвестно куда, а вложил сюда, в этот «Дукорский маёнтак». И теперь моя агроусадьба предлагает – приехали ко мне, посидели, покушали шашлыка, скушали юшку, как Вы говорите, посидели на рыбалке, а на завтра уже с чуть-чуть больной головой поехали в «Дукорский маёнтак» и там ещё больше отдохнули. А там, в «Дукорском маёнтке», есть, что посмотреть.

А что касается уже вашего посыла, что негде отдохнуть, здесь, да, агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем. Мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат и не больше такого-то количества людей. Наверное, всех можем принять. Если бы законодатель нас не ограничивал, мы могли бы принять и больше. Мы в этом заинтересованы, но, к сожалению, нет. А вы-то обеспечиваете массовый туризм, правильно? Вы больше – автобусы, а там 40 человек едет. Ну и куда он приедет – 40 человек на мою агроусадьбу?

Григорий Борисов: «Агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат»

Как развивать внутренний туризм в Беларуси? Свои мнения во время съёмок программы также высказали Людмила Макарина-Кибак, Оксана Бичун, Владимир Цвирко, Виталий Грицевич.

Смотрите 4 марта в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Григорий Борисов

 
 
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Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Григорий Николаевич, вот у Вас агроусадьбы стоят. Чем...
 
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