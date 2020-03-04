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В Пинске рассмотрят возможность продления набережной до Западного микрорайона
04.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пинский горисполком в ответ на обращение сообщил, что возможность продления набережной будет рассмотрена представителями горисполкома 6 марта с выходом на место.
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