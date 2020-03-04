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В Пинске рассмотрят возможность продления набережной до Западного микрорайона

04.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске рассмотрят возможность продления набережной до Западного микрорайона
На сайте «Удобный город» была опубликована петиция о продлении городской набережной от моста до Западного микрорайона, под которой подписался 101 человек

Вот ее полный текст:
«Предлагаем рассмотреть вопрос о поэтапном продлении городской набережной от моста через реку Пина до Западного микрорайона. А также вопрос о переносе управления Днепробугским техучастком и судоремзавода за пределы города к речному порту. Просим организовать обсуждение данного предложения в средствах массовой информации г. Пинска». 

Пинский горисполком в ответ на обращение сообщил, что возможность продления набережной будет рассмотрена представителями горисполкома 6 марта с выходом на место.

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В Пинске рассмотрят возможность продления набережной до Западного микрорайона В Пинске рассмотрят возможность продления набережной до Западного микрорайона В Пинске рассмотрят возможность продления набережной до Западного микрорайона В Пинске рассмотрят возможность продления набережной до Западного микрорайона В Пинске рассмотрят возможность продления набережной до Западного микрорайона В Пинске рассмотрят возможность продления набережной до Западного микрорайона

 
 
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> На сайте «Удобный город» была опубликована петиция о продлении городской набережной от моста до Западного микрорайона, под которой подписался 101 человек ...
 
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