Один из зараженных коронавирусом - сотрудник Миноблсуда. Но суд продолжает работать









Валентин Вердыш поясняет, что ничего в этом необычного нет, по средам в суде всегда приемный день граждан. Однако, как удалось выяснить TUT.BY , один из технических сотрудников суда контактировал с пациентом, у которого был обнаружен коронавирус, позже наличие вируса обнаружили и у него. Первый зампредседателя судапоясняет, что ничего в этом необычного нет, по средам в суде всегда приемный день граждан. Однако, как удалось выяснить, один из технических сотрудников суда контактировал с пациентом, у которого был обнаружен коронавирус, позже наличие вируса обнаружили и у него.





В итоге несколько сотрудников отправили на карантин домой, несколько проверяют в инфекционной больнице.





В пресс-службе Министерства здравоохранения подчеркивают, что Минский областной суд не закрывали на карантин. То же говорят и в Верховном суде.





На информационном стенде висит расписание заседаний на 5 и 6 марта. Пока журналист находилась в здании суда, туда прибыл эксперт для допроса по скайпу по делу, которое рассматривается в здании суда Молодечно.





Первый заместитель председателя суда Валентин Вердыш предлагает пройти по зданию суда, в каждом кабинете сотрудники работают в штатном режиме.





— Работаем в поте лица! — говорят секретари.





— Четыре человека находятся на больничном, — пояснил Валентин Вердыш. — Это сотрудники, у которых простуда.









Как стало известно TUT.BY коронавирус обнаружили у одного из технических работников суда, поэтому всех, кто с ним контактировал, проверили — часть сотрудников были на карантине дома, часть — до сих пор находятся в инфекционной больнице.





Само здание суда тщательно обработали, чтобы не допустить дальнейшего заражения.



