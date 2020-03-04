ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США подводят итоги «супервторника». Кто станет соперником Трампа не выборах

04.03.2020 14:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Итоги так называемого «супервторника» подводят в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в 14 американских штатах прошли первичные выборы партийных кандидатов на пост президента.

В США подводят итоги «супервторника». Кто станет соперником Трампа не выборах

Для демократов на кону голоса 1357 делегатов, которые примут участие в съезде партии в середине июля. Он состоится в Милуоки. Там и будет формально избран кандидат в президенты по итогам первичного голосования избирателей.

От демократов лидирующую позицию пока занимает бывший вице-президент США Джо Байден. Суммарно за него проголосовали уже 390 делегатов. Его основной противник – сенатор Берни Сандерс одержал победу в трех штатах и получил 313 голосов.

В США подводят итоги «супервторника». Кто станет соперником Трампа не выборах

В США подводят итоги «супервторника». Кто станет соперником Трампа не выборах

Действующий глава государства Дональд Трамп ожидаемо выигрывает праймериз Республиканской партии. Он одерживает победу в восьми штатах.

В США подводят итоги «супервторника». Кто станет соперником Трампа не выборах

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Итоги так называемого «супервторника» подводят в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в 14 американских штатах прошли первичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах». В областях с безвизовым въездом мало гостиниц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика