Все шесть инфицированных коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно — Минздрав

Источник материала: Вороновская газета





По состоянию на утро среды все шесть зараженных новым коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно, повышенной температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение, организована медицинская поддержка, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Там отметили, что все случаи выявлены в результате активных санитарно-эпидемиологических мероприятий.

«Первые два из них подтверждены по итогам обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных районов. Кроме того, была проведена изоляция не только пациентов с подтвержденным носительством вируса, но и контактов первого уровня, с которыми они наиболее тесно общались», — говорится в сообщении.

«Лабораторно подтвержденные случаи относятся к контактам первого уровня, которые сейчас изолированы. По-прежнему речь идет о двух городах: Минск (четыре случая) и Витебск (два)», — заявили в Минздраве.

По информации Минздрава, на момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными, то есть вирус еще не выделялся из организма.

Выделение вируса в окружающую среду, по словам медиков, происходит минимум на четвертый день после контакта. «К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали», — подчеркнули в Минздраве.

По информации ведомства, в понедельник состоялась интернет-конференция с руководством Европейского бюро ВОЗ, в которой принял участие министр здравоохранения Беларуси, а во вторник на уровне экспертов прошла видео-конференц-связь с китайскими специалистами, на которой обсуждались оптимальные подходы к наблюдению за такими пациентами и их лечению.

«Большинство китайских коллег считает, что легкие случаи специфического лечения не требуют, абсолютное большинство пациентов восстанавливается без каких-либо последствий для организма», — отметили в белорусском Минздраве.

Наиболее уязвимыми к новому коронавирусу являются пожилые люди, а также страдающие сахарным диабетом, излишней массой тела.

В Минздраве добавили, что во время подъема респираторных заболеваний людям с признаками болезни не следует посещать своих пожилых родственников. Стоит воздержаться от посещения домов престарелых, центров социальной поддержки инвалидов.

sb.by