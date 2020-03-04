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В Лиде 10 человек проверили на коронавирус. Все здоровы, но продолжают находиться под медицинским наблюдением

04.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде 10 человек проверили на коронавирус. Все здоровы, но продолжают находиться под медицинским наблюдением

Среди них – двое путешественников из Китая, остальные восемь лидчан – недавно прибывшие из Италии. Признаков заболевания ни у кого нет, но под медицинским наблюдением каждый должен пробыть 14 дней – именно столько длится инкубационный период коронавирусной инфекции, пишет «Лідская газета».

– Сразу нужно прояснить: под наблюдение медиков попадают не все приезжающие из-за границы, а только те, кто посещал эпиднеблагополучные страны: КНР, Италию, Корею или Иран, – рассказывает заведующая отделом эпидемиологии Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Елена Садовская. – В частности, у лидчан, которые в течение последних двух недель посещали Италию, еще при пересечении границы взяли анализы на лабораторные исследования на коронавирус, результаты – отрицательные. Но под медицинским наблюдением эти восемь человек все равно пробудут обязательных 14 дней. У путешественников по Китаю, к слову, инкубационный период заканчивается уже 6 марта. По его завершению анализы на коронавирус будут взяты повторно, чтобы еще раз убедиться в том, что люди здоровы.

Где и кому в Лидском районе можно сдать анализ на коронавирус?

Как рассказала Елена Садовская, пункты забора анализов для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), а также в инфекционном отделении Лидской ЦРБ – пройти обследование здесь можно круглосуточно. Но: обследуют только тех, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

– На границе проверяют только тех, кто в последние 14 дней приехал из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, – еще раз обратила внимание Елена Васильевна. – При прохождении контроля – в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска – пассажирам выдают «Анкету прибывшего». Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства. Тех, у кого был тесный контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции (контакты 1-го уровня), изолируют, такие люди проходят лабораторное обследование по месту изоляции. Те, у кого контакт был не близкий и не длительный (контакты 2-го уровня), находятся под медицинским наблюдением, проводить лабораторное обследование в этом случае нецелесообразно.

Ситуация с коронавирусом была рассмотрена на планерке у председателя Лидского райисполкома. Главный врач зонального центра гигиены и эпидемиологии Алексей Орачев проинформировал: новый вирус распространяется тем же воздушно-капельным путем, что и грипп, другие ОРВИ. А значит, и меры профилактики такие же: не посещать места массового пребывания людей, укреплять иммунитет, заботиться о гигиене рук.

В связи с тем, что сейчас сезон простудных инфекций, а также по причине зарегистрированных в Беларуси случаев коронавируса, Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии рекомендовал в общественных местах региона, торговых объектах, вокзалах обеспечить наличие в свободном доступе салфеток, антисептиков для обработки рук.

Лидский центр гигиены и эпидемиологии тесно сотрудничает с местными туристическими фирмами, предприятиями города и района, которые командируют своих работников в иностранные командировки – проводится большая информационная работа.

В районе продуманы мероприятия и на тот случай, если вдруг понадобится увеличить число мест для госпитализации людей с подозрением на инфицирование новым вирусом. Главный врач Лидской ЦРБ Вадим Тубчик дополнил, что масочный режим введен для медработников стационаров. Впрочем, это лишь предупредительная мера, прописанная в Санитарно-эпидемиологических правилах. Так рекомендует ВОЗ, и наши медики все рекомендации Всемирной организации здравоохранения выполняют.

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Среди них – двое путешественников из Китая, остальные восемь лидчан – недавно прибывшие из Италии. Признаков заболевания ни у кого нет, но под медицинским...
 
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