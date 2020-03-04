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Заключенные затопили тюремный двор, чтобы поплавать, и сняли итог на видео. Вот, что у них вышло

04.03.2020 15:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из блоков тюрьмы в Эквадоре заключенные вывели из строя дренажные системы в тюремном дворе и затопили его. В итоге у них получилось что-то вроде бассейна, в котором можно было плавать. Результат своих «трудов» заключенные сняли на видео, которые попали в сеть. Посмотрите, что у них вышло.

 
 
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