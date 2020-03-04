Заключенные затопили тюремный двор, чтобы поплавать, и сняли итог на видео. Вот, что у них вышло

Источник материала: Tut.by

В одном из блоков тюрьмы в Эквадоре заключенные вывели из строя дренажные системы в тюремном дворе и затопили его. В итоге у них получилось что-то вроде бассейна, в котором можно было плавать. Результат своих «трудов» заключенные сняли на видео, которые попали в сеть. Посмотрите, что у них вышло.