 У минчанина изъято более 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД столицы, УБЭП ГУВД Мингорисполкома и инспекции по налогам и сборам задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски различного наименования.





Оперативниками установлено, что молодой человек приобретал их в России, а на территории нашей страны продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках.







Задержание произошло в момент совершения сделки. Всего изъято 12800 медицинских масок на общую сумму около 10800 белорусских рублей.





Известно, что ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался.





В настоящее время все медицинские изделия изъяты. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.