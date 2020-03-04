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У минчанина изъято более 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети

04.03.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД столицы, УБЭП ГУВД Мингорисполкома и инспекции по налогам и сборам задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски различного наименования.

У минчанина изъято более 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети

Оперативниками установлено, что молодой человек приобретал их в России, а на территории нашей страны продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках.

У минчанина изъято более 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети
 У минчанина изъято более 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети

Задержание произошло в момент совершения сделки. Всего изъято 12800 медицинских масок на общую сумму около 10800 белорусских рублей.

У минчанина изъято более 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети

Известно, что ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался.

У минчанина изъято более 12 тысяч медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети

В настоящее время все медицинские изделия изъяты. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.

 
 
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  Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД столицы, УБЭП ГУВД Мингорисполкома и инспекции по налогам и сборам задержали...
 
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Чырвоны прамень
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