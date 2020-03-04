Мартовских юбиляров поздравили в райисполкоме

Источник материала: Горецкий вестник

В первых числах марта юбилейные дни рождения отметили уважаемые в районе руководители, опытные и мудрые управленцы. В среду на очередном заседании районного исполнительного комитета виновников поздравили в торжественной обстановке.





Свое 65-летие 2 марта встретил директор Горецкого элеватора Петр Панасюга.





Обращаясь к юбиляру, председатель райисполкома Александр Бутарев подчеркнул, что Петр Иванович является самым настоящим патриотом Горецкого района. Всего его трудовой стаж насчитывает 47 лет. Из них 38 он трудится на Горецкой земле. Руководит элеватором 6 лет. За это время он сохранил и приумножил все самое лучшее на предприятии. Оно работает стабильно — на высоком уровне производство, заработная плата, оснащенность. По итогам прошлого года показатели выросли в 1,5 – 2 раза.





Председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова отметила активную жизненную позицию Петра Панасюги, инициативность, отзывчивость. П. И. Панасюге вручили Почетную грамоту райисполкома, Благодарственное письмо районного Совета депутатов.





Много хороших слов было сказано и в адрес директора ОАО «Горецкое» Владимира Черникова. Поводом для поздравлений и пожеланий стал 50-летний юбилей руководителя.





Владимир Михайлович из 27 лет трудового стажа 22 года работает в Горецком районе. ОАО «Горецкое» он возглавляет около 3 лет. Все это время хозяйство интенсивно развивается и уже давно вышло из числа отстающих.





«Все это стало возможным благодаря неимоверным усилиям руководителя, его труду и жизненному опыту», — подчеркнул Александр Бутарев.

Черникову В. М. в присутствии актива района были вручены Почетная грамота райисполкома, Благодарственное письмо районного Совета депутатов, Грамота управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома.

По случаю дня рождения в этот день Александр Бутарев также вручил цветы начальнику ИМНС по Горецкому району Наталье Тишковой.

Ольга Киммель