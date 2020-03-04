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Во Франции медицинские маски начали продавать по рецепту

04.03.2020 16:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции из-за ажиотажа, вызванного вспышкой COVID-19, медицинские маски убрали из свободной продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь их будут отпускать только по рецепту. Также масками обеспечат медиков и тех людей, которые уже столкнулись с заболеванием.

Задержан минчанин, который хотел продать 12 тысяч медицинских масок через соцсети

Во Франции медицинские маски начали продавать по рецепту

Запрет на экспорт медицинских средств защиты ввели в Германии. Речь идет не только о масках, но и о перчатках, спецодержде, бинтах и антисептиках. Их вывоз за территорию страны будет возможен лишь в ограниченном числе случаев.

Похожие меры приняты и в России. Среди прочего в перечне товаров, которые нельзя вывозить из страны, оказались противочумный костюм, респираторы, а также дезинфицирующие и противовирусные средства. Исключением станет лишь оказание международной гуманитарной помощи иностранным государствам.

Во Франции медицинские маски начали продавать по рецепту

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Новости Франции. Во Франции из-за ажиотажа, вызванного вспышкой COVID-19, медицинские маски убрали из свободной продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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