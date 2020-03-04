|
Во Франции медицинские маски начали продавать по рецепту
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Во Франции из-за ажиотажа, вызванного вспышкой COVID-19, медицинские маски убрали из свободной продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь их будут отпускать только по рецепту. Также масками обеспечат медиков и тех людей, которые уже столкнулись с заболеванием.
Запрет на экспорт медицинских средств защиты ввели в Германии. Речь идет не только о масках, но и о перчатках, спецодержде, бинтах и антисептиках. Их вывоз за территорию страны будет возможен лишь в ограниченном числе случаев.
Похожие меры приняты и в России. Среди прочего в перечне товаров, которые нельзя вывозить из страны, оказались противочумный костюм, респираторы, а также дезинфицирующие и противовирусные средства. Исключением станет лишь оказание международной гуманитарной помощи иностранным государствам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Во Франции из-за ажиотажа, вызванного вспышкой COVID-19, медицинские маски убрали из свободной продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)