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Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси
04.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение 3 марта принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Юрий Назаров родился в 1962 году в городе Горки Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени С.М.Кирова, Академию управления при Президенте Беларуси.
С 1981 по 1982 год работал лаборантом Белорусского технологического института имени С.М.Кирова.
В 1983-1988 годах — лесничий Зубровского лесничества, инженер по охране леса и охотфауны, главный лесничий Горецкого лесхоза.
В 1988-2001 годах являлся исполняющим обязанности директора, директором Горецкого лесхоза.
С 2001 по 2004 год занимал должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Беларуси.
В 2004-2010 годах — заместитель министра лесного хозяйства Беларуси.
В 2010-2013 годах — заместитель управляющего делами Президента Беларуси.
В декабре 2013 года назначен председателем концерна «Беллесбумпром». Занимал эту должность до настоящего времени.
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Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение 3 марта принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Юрий...
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