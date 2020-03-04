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Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси

04.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение 3 марта принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Юрий Назаров родился в 1962 году в городе Горки Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени С.М.Кирова, Академию управления при Президенте Беларуси.

С 1981 по 1982 год работал лаборантом Белорусского технологического института имени С.М.Кирова.

В 1983-1988 годах — лесничий Зубровского лесничества, инженер по охране леса и охотфауны, главный лесничий Горецкого лесхоза.

В 1988-2001 годах являлся исполняющим обязанности директора, директором Горецкого лесхоза.

С 2001 по 2004 год занимал должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Беларуси.

В 2004-2010 годах — заместитель министра лесного хозяйства Беларуси.

В 2010-2013 годах — заместитель управляющего делами Президента Беларуси.

В декабре 2013 года назначен председателем концерна «Беллесбумпром». Занимал эту должность до настоящего времени.

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси

Источник: БЕЛТА

 
 
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Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение 3 марта принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Юрий...
 
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