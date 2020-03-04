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Ученые рассказали, какой продукт предотвращает ожирение печени

04.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Ученые из США пришли к выводу, что любой продукт, в котором содержится индол, защищает нашу печень от жировых накоплений.

Знатоки органической химии знают, что индол – это соединение, представляющее собой прозрачные кристаллы с нейтральным запахом.
Тем, кто не употребляет алкоголь, но все же всерьез озабочен состоянием своей печени и хочет свести к минимуму риски, связанные с жировой болезнью данного органа, ученые рекомендуют употреблять в пищу продукты, содержащие индол.

Найти это чудо-соединение можно в любой капусте. Индол содержится в обычной белокочанной капусте, цветной и брюссельской капусте, а также в кольраби.

Названные овощи не только защитят печень, но и благотворно скажутся на работекишечника.  Эти данные американскиеученые получили на основании многочисленных экспериментов с участием добровольцев.

 
 
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Ученые из США пришли к выводу, что любой продукт, в котором содержится индол, защищает нашу печень от жировых накоплений. Знатоки органической...
 
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