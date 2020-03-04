Ученые рассказали, какой продукт предотвращает ожирение печени

Ученые из США пришли к выводу, что любой продукт, в котором содержится индол, защищает нашу печень от жировых накоплений.
Знатоки органической химии знают, что индол – это соединение, представляющее собой прозрачные кристаллы с нейтральным запахом.
Тем, кто не употребляет алкоголь, но все же всерьез озабочен состоянием своей печени и хочет свести к минимуму риски, связанные с жировой болезнью данного органа, ученые рекомендуют употреблять в пищу продукты, содержащие индол.
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