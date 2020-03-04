Ученые рассказали, какой продукт предотвращает ожирение печени

Источник материала: Ивьевский край

Ученые из США пришли к выводу, что любой продукт, в котором содержится индол, защищает нашу печень от жировых накоплений.

Знатоки органической химии знают, что индол – это соединение, представляющее собой прозрачные кристаллы с нейтральным запахом.

Тем, кто не употребляет алкоголь, но все же всерьез озабочен состоянием своей печени и хочет свести к минимуму риски, связанные с жировой болезнью данного органа, ученые рекомендуют употреблять в пищу продукты, содержащие индол.

Найти это чудо-соединение можно в любой капусте . Индол содержится в обычной белокочанной капусте, цветной и брюссельской капусте, а также в кольраби.