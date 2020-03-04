Эксперты выбрали лучшие беларуские спектакли. Что скажете?

Источник материала: KYKY

Беларуские критики, журналисты и блогеры (всего – 27 человек) назвали лучшие спектакли 2019 года, которые ставили в нашей стране, пишет TUT.by. Голосование проводилось интернет-проектом «Театральная Беларусь».

Первое место с большим отрывом занял спектакль «Шлюб з ветрам» Республиканского театра беларуской драматургии. Режиссер Евгений Корняг показал жизнь беларусов, ее традиционный уклад, доминирующее в этой жизни мужское начало (несправделивое), которое тем не менее не обходится без участия женщин.

На второе место эксперты поставили спектакль «Кандид, или Оптимизм» Могилевского театра кукол. Режиссер Игорь Казаков подвел публику к необходимости отказа от ненужных иллюзий в восприятии мира – это первый шаг к тому, чтобы повзрослеть и взяться за решение собственных проблем.

На третьем месте – «Песнь песней» Центра визуальных и исполнительских искусств

«АРТ Корпорейшн». Режиссер Юра Диваков интерпретировал один из библейских сюжетов про чувства крестьянки и молодого пастуха, в которые ворвался властный царь. Героиня заменит жемчужные бусы в руках на собственные внутренности, ее возлюбленный начнет разгуливать в шубе, стрингах и кроссовках New Balance, а потом застрелит свою сабмиссив.

На четвертом месте – «Стражи Тадж-Махала» Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн». По замыслу режиссера Александра Янушкевича, появление Тадж-Махала приводит к цепочке событий, когда водное пространство превращается в скотобойню, а диск уже символ земного шара, залитого кровью (в ее роли выступает грязь), от которой герои тщетно пытаются отмыться.

На пятом месте – «Левые диссиденты» HUNCHtheatre (Беларусь / Великобритания). Этот спектакль поставил режиссер Владимир Щербань. По сюжету пьесы выпускница Могилевского педагогического института Вика во время послевоенной БССР отправляется отрабатывать распределение в маленький поселок. Ее приютила герой Второй Мировой войны Софья Николаевна, детство которой пришлось на оккупацию.