На станции московского метро обнаружили «тайное послание» с эротическим смыслом

Источник материала: Tut.by

Пользователь Pikabu обнаружил «тайное послание» с эротическим смыслом на одной из станций московского метрополитена.

По словам автора поста, однажды он рассматривал мозаику с пасторальным пейзажем на станции «Марьина роща» и обратил внимание на одну деталь.

— Сначала думал показалось, поэтому решил сфотографировать, увеличить и… Оказалось, не показалось! — написал он.









Увеличив сделанный снимок, москвич заметил, что мастер, создававший мозаику, изобразил на ней пастуха со стадом коз. При этом двух животных он запечатлел в момент совокупления. «Как говорил мой отец: „Ну, это природа!“» — отметил автор публикации.

В ответ некоторые из комментаторов обеспокоились, что после того, как на этот эпизод обратили внимание в сети, власти решат от него избавиться. «Все испортил, теперь закрасят», — посетовал один из пользователей.