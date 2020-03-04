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Уметь надо! Пять "золотых" правил подбора пиджака

04.03.2020 17:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: esquire.ru

Костюм — предназначен ли он для офиса, деловых встреч или важных мероприятий — в первую очередь должен быть удобным. Но это субъективное ощущение, а как понять, что пиджак сидит «как надо»?

Esquire составил простую памятку, которая поможет выбрать идеальную посадку костюма. Сохраняйте и пользуйтесь.

Плечи


Самое важное правило посадки пиджака, оно же самое простое, — его плечи по своему размаху должны в точности соответствовать вашим. Это означает, что шов, соединяющий плечо пиджака с рукавом, при надевании оказывается ровно на месте плечевого сустава. Поверьте, от этого зависит впечатление, которое вы в пиджаке производите!

Длина

Наденьте пиджак и свободно опустите руки — у правильно сидящего пиджака подол окажется на уровне костяшек ваших пальцев. Конечно, от этого правила могут быть отступления на сантиметр-другой, но если вы ищете именно костюм классической посадки, то пиджак в нем будет сзади закрывать брюки ровно до той длины, чтобы не было видно лишних складок, когда вы стоите.

Размер

Когда вы застегнете пиджак на верхнюю пуговицу (или среднюю — у модели с тремя пуговицами), ваша ладонь должна спокойно проходить между телом и пиджаком. Теперь сожмите руку в кулак — он должен по‑прежнему помещаться, но заметно натягивать застегнутую пуговицу. Если сжатому кулаку за пазухой слишком свободно, примерьте более узкий пиджак.

Теперь посмотрите на те самые застегнутые пуговицы: верхняя (у модели с двумя пуговицами) или средняя (у модели с тремя) не должна оказаться ниже уровня вашего пупка. Кстати, при ношении классического пиджака в обоих вариантах моделей нижняя пуговица остается расстегнутой, а если их три, то самую верхнюю можно застегивать или оставить расстегнутой — это опционально. Это не касается двубортных моделей, но насчет высоты верхнего ряда пуговиц — к ним применимо то же правило.



Рукава

Если вы свободно опустите руку, то рукав пиджака будет доходить до основания запястья (там начинается первая фаланга большого пальца). Рукав может быть короче — например, если вы носите часы, стоит выбрать такой вариант, — но не длиннее. Когда у пиджака длина рукава подобрана правильно, видно сантиметр-другой манжеты рубашки.


 
 
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Костюм — предназначен ли он для офиса, деловых встреч или важных мероприятий — в первую очередь должен быть удобным. Но это субъективное ощущение, а как понять, что...
 
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