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Как японцы проводят время при цветении сакуры?

04.03.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии расцвела сакура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи деревьев в разных уголках страны облачились в весенний наряд и манят прохожих нежным ароматом.

Как японцы проводят время при цветении сакуры?

Любование цветением дальневосточной вишни для местных жителей – важная традиция. Начиная с января, японцы следят за сводками о движении фронта цветения сакуры и устраивают ханами. Люди собираются компаниями, берут с собой еду, напитки и располагаются под деревьями. Многие проводят в парках целый день. И не удивительно – ведь от кружащихся в танце нежных лепестков так сложно оторвать взгляд.

Как японцы проводят время при цветении сакуры?

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Новости Японии. В Японии расцвела сакура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи деревьев в разных уголках страны облачились в весенний наряд и манят...
 
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