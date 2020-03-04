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В Берёзе местный житель разбирал боеприпас – произошёл взрыв
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 4 марта в Берёзе местный житель получил травму.
Как
Житель Берёзы получил травмы и был госпитализирован. Находившийся рядом с ним брат не пострадал.
На месте происшествия обнаружены более десяти не представляющих опасности элементов бомб без содержания взрывчатых веществ и средств взрывания.
По факту случившегося проводится проверка.
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Новости Беларуси. Утром 4 марта в Берёзе местный житель получил травму. Как сообщает Следственный комитет, 44-летний мужчина во дворе частного дома разбирал...
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