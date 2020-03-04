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В Берёзе местный житель разбирал боеприпас – произошёл взрыв

04.03.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 4 марта в Берёзе местный житель получил травму. 

Как сообщает Следственный комитет, 44-летний мужчина во дворе частного дома разбирал металлолом. В среду гражданин занимался взрывателем боеприпаса. В какой-то момент произошёл взрыв. 

Житель Берёзы получил травмы и был госпитализирован. Находившийся рядом с ним брат не пострадал. 

На месте происшествия обнаружены более десяти не представляющих опасности элементов бомб без содержания взрывчатых веществ и средств взрывания. 

По факту случившегося проводится проверка. 

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Новости Беларуси. Утром 4 марта в Берёзе местный житель получил травму.  Как сообщает Следственный комитет, 44-летний мужчина во дворе частного дома разбирал...
 
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