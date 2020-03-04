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В Орше местный житель устроил разгром в закрытом магазине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью в Орше мужчина возвращался домой и разгромил магазин.
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Прибывшие правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Ранее подозреваемый имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Поскольку фигурант был пьян, он не смог объяснить мотивы своих действий.
Возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается примерно в 6 тысяч рублей.
Месяцем ранее в Светлогорске был разбит инфокиоск.
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Новости Беларуси. Ночью в Орше мужчина возвращался домой и разгромил магазин. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, местный житель проник в закрытый магазин,...
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