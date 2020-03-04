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«Почему бы урок не провести в Новогрудке?» Как изучать историю эффективно, предложил Виталий Грицевич

04.03.2020 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Для успешного развития внутреннего туризма необходимо объединить усилия законодателей, поставщиков услуг и инвесторов.

Актуальные вопросы туризма в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Почему бы урок не провести в Новогрудке?» Как изучать историю эффективно, предложил Виталий Грицевич

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чаму ў нас у краіне няма нейкіх інтэграваных экскурсій, узгодненых на ўзроўні двух важнейшых міністэрстваў, вашага і Міністэрства адукацыі, абавязковых для ўсіх? Тут не трэба крычаць пра абавязалаўку, прымус і навязванне. Такія абавязковыя экскурсіі існуюць у Ізраіле, напрыклад. Уявіць сабе грамадзяніна Ізраіля, які не пабыў бы ў Асвенцыме, у прынцыпе немагчыма. Пры гэтым плацяць бацькі. Ніхто не просіць, каб дзяржава плаціла.

У мой час, у дзяцінстве, я ў абавязковым парадку быў у Белавежскай пушчы, у Хатыні і ў Брэсцкай крэпасці. Чаму на сённяшні дзень на ўзроўні Міністэрства адукацыі і вашага Міністэрства такіх важнейшых інтэграваных, абавязковых для выхавання патрыятызму і пачуцця нацыянальнай і патрыятычнай тоеснасці, правільнага гістарычнага вобраза краіны, не існуе? Чаму пра гэта ніхто не думае?

Бичун о «турах-однодневках»: «Мы бы очень хотели, как субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры быть более задействованы в этом процессе»

«Почему бы урок не провести в Новогрудке?» Как изучать историю эффективно, предложил Виталий Грицевич

У «Макдональдс» едуць усе. С любой перыферыі прыехалі. Самае важнае ў Мінску, аказваецца, проста паесць у «Макдональдсе» гэтых бургераў, а не паглядзець Верхні горад, Нямігу, не зразумець, як пачыналася сталіца, дапусцім. Чаму гэтага няма? Гэта важнейшае пытанне насамрэч. Гэта рэальная дзяржаўная ідэалогія, якая па-над палітычнымі нейкімі, скажам, уяўленнямі тых ці іншых партый. Гэта дзяржаўны патрыятызм, гэта сістэма каштоўнасцяў, якая выхоўваецца з самага малога ўзросту? Гэта тое, што дэ Голь казаў: «Я быў вырашчаны ў духу адчування таго, што Францыя – вечная краіна, што яна вечна існуе». Нам як раз гэтага не хапае – адчування вечнасці, як кіслароду вакол нас.

«Тысячы аб’ектаў стаяць паабапал». Почему на Брестской трассе так мало указателей на достопримечательности?

«Почему бы урок не провести в Новогрудке?» Как изучать историю эффективно, предложил Виталий Грицевич

Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
Все, что с нами происходило, это наша история. Ее нужно принимать. Это воспитание, которое у нас на сегодняшний день.

«Почему бы урок не провести в Новогрудке?» Как изучать историю эффективно, предложил Виталий Грицевич

Виталий Грицевич, заместитель начальника отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Вы затронули очень больную тему в этом плане. Игорь Александрович, вы правы. Но эти экскурсии есть. Мы еще полтора года назад совместно с Министерством образования согласовали перечень экскурсий, которые необходимо рекомендовать детям для посещения. Этот перечень учитывает образовательную программу, в зависимости от возраста.

Согласитесь, если идет изучение истории или создания Великого княжества Литовского, почему бы этот урок не провести в Новогрудке – первой столице ВКЛ? Соответственно, урок, посвященный Великой Отечественной войне, обязательно должен быть с выездом на место. Такие экскурсии есть.

Что бы хотелось бы в развитие этой темы? Вы затронули больную тему. Родители этих детей хотят: «Раз вы посчитали, что эта экскурсия обязательная, а давайте ее сделаем бесплатной». Вопрос вот в этом воспитании.

Среди соседей ярче всего выделяется Польша именно тягой к своей истории, патриотическим воспитанием. Нам нужно брать у них урок. Точно так же говорить о том, что это наша земля, это наша история, и она именно такая, а не так, как говорят наши соседи. Именно поэтому вы должны эту экскурсию провести.

«Почему бы урок не провести в Новогрудке?» Как изучать историю эффективно, предложил Виталий Грицевич

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Оксана Бичун, Виталий Грицевич

 
 
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Для успешного развития внутреннего туризма необходимо объединить усилия законодателей, поставщиков услуг и инвесторов. Актуальные вопросы туризма в Беларуси...
 
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