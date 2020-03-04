Госконтроль: Посевная в опасности

Комитет госконтроля проверил готовность сельхозорганизаций к проведению весенне-полевых работ. Результаты проверок удручают: ряд выявленных проблем могут негативно повлиять на проведение весеннего сева, делают вывод в КГК.





Особую озабоченность госконтроля вызывает недостаточное обеспечение хозяйств минеральными удобрениями и семенами, а также низкая готовность техники. Приведем несколько цифр и фактов.









Удобрения





По состоянию на 14 февраля 2020-го в сельхозорганизациях имелось только 41,6% минеральных удобрений от потребности, в том числе азотных — 40,5%, фосфорных — 18,5%, калийных — 51,9%.





В некоторых районах и хозяйствах ситуация с накоплением минеральных удобрений выглядит еще хуже: в сельхозорганизациях Витебской области на 14 февраля имелось 16,7% минеральных удобрений, в Могилевской — 28,2%, в Гомельской — 32,4%.





Витебщина в этом отношении демонстрирует сплошные антирекорды: Ушачский район (3,4%), Шумилинский (3,5%), Шарковщинский (4,7%), Городокский (5,1%), Лепельский (5,3%).





Ряд птицефабрик Могилевской области обеспечены минеральными удобрениями лишь на 3%.





Семена





В КГК констатируют: не все сельхозорганизации в полном объеме обеспечены семенами для проведения весеннего сева.





В льносеющих организациях Витебской области на 14 февраля было только 90% семян льна, соответствующих посевным требованиям, в Гомельской — 65% от потребности.





Часть хозяйств на момент ревизии не были обеспечены под полную потребность семенами яровых зерновых и зернобобовых культур. Между тем в РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» остаются невостребованными 36 т элитных семян зернобобовых культур, 57 т семян гречихи и более 20 т семян проса, отвечают в КГК.





Характерный момент — хозяйства страны фактически игнорируют белорусских производителей семян кукурузы. На 13 февраля хозяйствами было выкуплено с отечественных кукурузокалибровочных только 1300 т семян кукурузы (5% от их наличия на заводах). По этой же причине в 2019-м в остатках числилось около 5000 т качественных семян кукурузы, что сопоставимо с потребностью в них всех хозяйств Брестской области.





Техника





Инспекторы КГК зафиксировали факты низкой готовности сельхозтехники в ряде хозяйств Кобринского, Ушачского, Сенненского, Бешенковичского, Кормянского, Жлобинского, Дятловского, Слонимского, Глусского, Чериковского и других районов страны.





В отдельных хозяйствах собственные просчеты прикрывают приписками в оперативной отчетности о готовности сельхозтехники, говорится в сообщении Комитета госконтроля.









Как и пять лет назад





Ситуация, описанная в отчете КГК, не нова. Обратимся к материалам коллегии госконтроля по проблемным вопросам подготовки и проведения весенне-полевых работ 2015-го.





— В целом по стране хуже, чем в прошлом году была подготовлена сельскохозяйственная техника, не был создан требуемый запас горюче-смазочных материалов и запасных частей, не обеспечено плановое накопление минеральных удобрений и семян, — отмечалось на коллегии пять лет назад.





Как и весной этого года, в 2015-м наиболее напряженная ситуация с обеспеченностью удобрениями сложилась в Витебской и Могилевской областях.





Пять лет назад было фактически провалено выполнение заданий по выборке сельхозорганизациями на весенний сев 2015 года элитных семян яровых зерновых и зернобобовых культур.





Как и задание по реализации семян элиты картофеля. В том году хозяйства закупили у элитопроизводящих организаций лишь 43,3% от запланированного к продаже семенного материала.





— В результате неполного использования собственных семян в текущем году из-за пределов страны завезено почти 4000 тонн элитных семян картофеля зарубежной селекции на сумму около 2,5 миллионов евро, — отмечали пять лет назад в КГК. Не об этой ли проблеме в Минсельхозпроде пытаются говорить с оптимизмом?





В 2015-м аналогичная ситуация сложилась и в закупках семян кукурузы:





— Необходимо отметить, что не только рядовыми товарными сельхозорганизациями, но и организациями, входящими в состав научно-практических центров НАН Беларуси, при возделывании кукурузы на зерно и силос отдается предпочтение гибридам не отечественной, а зарубежной селекции.





Как госконтроль предлагал решить проблему в 2015-м





В итоге коллегия Комитета госконтроля предложила Совмину совместно с Минсельхозпродом и облисполкомами ряд мер:





- проработать действенные механизмы своевременного накопления минеральных удобрений, ГСМ и других материальных ресурсов, необходимых для проведения всех видов сельскохозяйственных работ;





- рассмотреть вопрос о привлечении в установленном порядке к ответственности виновных должностных лиц;





- выработать единую согласованную структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур на 2016 и последующие годы с учетом обеспечения производства в требуемых объемах зерна, картофеля, технических культур, овощей;





- принять исчерпывающие меры по обеспечению полной выборки для посева произведенных в элитхозах элитных семян сельскохозяйственных культур.





Как видим, спустя пять лет предложения госконтроля все еще находятся в силе.









Почему мы еще не раз будем беспокоиться за посевную





Проблемы в сельском хозяйстве начались не вчера и не в 2015-м. О том, что нужно жить по средствам, глава государства заявил аграриям в кризисном 2011-м.





В 2014-м Александр Лукашенко снова напомнил, что аграриям не стоит ждать «легкой жизни и больших объемов государственной поддержки».





Казалось бы, у правительства появился шанс всерьез взяться за обременительные для бюджета колхозы. В 2016-м была начата процедура санации убыточных сельхозпредприятий, которых в стране обнаружилось около трети.





Но к концу 2018-го Лукашенко подписал новый указ, отменивший судебную процедуру банкротства. Свою позицию по этому вопросу он подкрепил на недавнем съезде ФПБ:





— Я все больше убеждаюсь, что нам надо прекратить всякое банкротство и возню с антикризисными управляющими. В основном эти предприятия разграбят, растащат, и они перестают существовать.