Цены – вниз. Услуги нотариусов подешевели. Разбираемся, какие

Источник материала: Аргументы и факты

С 1 января вступили в силу изменения в Постановление Совмина Беларуси от 27 декабря 2013 г. №1145, которым утверждены нотариальные тарифы за совершение нотариальных действий и оказание нотариусами услуг правового и технического характера. Цены на многие услуги снизились, появились новые льготы.

Нотариальный тариф за удостоверение договора отчуждения (купли-продажи, мены, дарения) транспортного средства гражданам, которые не являются между собой родственниками, снижен с 5 до 3 базовых величин (1 б. в. - 27 рублей), или с 135 руб. до 81 руб.

До 30% б. в. (8,1 руб.) уменьшен тариф за получение нотариусом свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации и выдачу или направление его лицу, чьи интересы по государственной регистрации представлял нотариус.

До 40% базовой величины (10,8 руб.) уменьшен тариф за представление нотариусом электронных документов для госрегистрации некоммерческой организации, а для внесения изменений или дополнений в устав некоммерческой организации тариф снижен до 15% базовой величины (4,05 руб.). Как сообщил «АиФ» помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур СТРЕХ, указанная ставка на 10% б. в. ниже ставки госпошлины за соответствующую госрегистрацию при личном обращении в регистрирующий орган. Если документы о регистрации нужны в бумажном варианте, нотариус вправе удостоверить форму внешнего представления электронных документов на бумажном носителе, при этом уплачивать нотариальный тариф заявителю не потребуется.

До 50% б. в. (13,5 руб.) снижен тариф за оформление документов, необходимых для осуществления регистрационных действий, направление, или передачу, их в республиканскую либо территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

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Льготы

Расширен список лиц, которым при обращении к нотариусу предоставляются льготы. В постановление внесена новая льгота для лиц, которым назначена пенсия в Республике Беларусь, инвалидов I и II группы.

Теперь они освобождены в размере 50% установленного нотариального тарифа за удостоверение соглашений (договоров) о слиянии изолированных помещений, машино-мест в одно изолированное помещение, машино-место. Отдельно прописана возможность пользоваться льготами по уплате нотариального тарифа и в том случае, если от имени указанной категории лиц за совершением нотариального действия обращается представитель.

Ещё одна новация: в случае имеющейся задолженности по кредитным договорам или по требованиям, вытекающим из жилищных правоотношений (услуги ЖКХ, плата за пользование жилым помещением и пр.), до обращения за совершением исполнительной надписи кредитор должен известить должника о необходимости погашения такой задолженности и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи к нотариусу.

Обращаем внимание: в обязанность взыскателя входит именно известить, а не просто направить извещение, которое человек может и не получить. Более того, обратиться за совершением исполнительной надписи взыскатель теперь может, только если задолженность не погашена по истечении семи дней с момента получения извещения должником. Сократить этот срок нельзя.

Данная норма дает дополнительную гарантию прав должника, у которого появляется время погасить задолженность добровольно, полагают в палате.