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Марцел Личка: стиль игры "Динамо" станет другим — команда будет действовать более прямолинейно

04.03.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольные эксперты попробовали предсказать для пресс-службы Parimatch результат Суперкубка Беларуси, но так и не смогли назвать возможного победителя. Выиграть может каждая из команд, считают Марцел Личка, Анатолий Байдачный и Дмитрий Ровнейко.

Марцел Личка, экс-главный тренер футбольного клуба "Динамо-Брест":

- Брестское "Динамо" потеряло двух очень важных лидеров — Павла Нехайчика и Александра Гутора. Первый был капитаном, это бомбардир и очень респектабельный человек в раздевалке, в клубе и для фанатов. Гутор — лучший вратарь в Беларуси. Было большой ошибкой отпустить его из клуба. "Динамо-Брест" было очень техничной командой с четким видением игры. Вратарь, его игра ногами — основа всего.

В ближайшее время стиль игры "Динамо" будет другим, в том числе в матче за Париматч Суперкубок. Мне кажется, "Динамо" будет действовать более прямолинейно. Как они будут использовать Милевского, Бакая или Кисляка? Редко ли будут играть через длинный пас? Я не знаю — это вопрос для тренерского штаба.

Фаворита в Париматч Суперкубке я не могу назвать. Это ведь всего одна игра после долгой паузы. А вот, претенденты на золото чемпионата — "Шахтер", БАТЭ и "Динамо-Брест".
 
Теги: Брест
 
 
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Футбольные эксперты попробовали предсказать для пресс-службы Parimatch результат Суперкубка Беларуси, но так и не смогли назвать возможного победителя. Выиграть...
 
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