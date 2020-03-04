Марцел Личка, экс-главный тренер футбольного клуба "Динамо-Брест":





- Брестское "Динамо" потеряло двух очень важных лидеров — Павла Нехайчика и Александра Гутора. Первый был капитаном, это бомбардир и очень респектабельный человек в раздевалке, в клубе и для фанатов. Гутор — лучший вратарь в Беларуси. Было большой ошибкой отпустить его из клуба. "Динамо-Брест" было очень техничной командой с четким видением игры. Вратарь, его игра ногами — основа всего.





В ближайшее время стиль игры "Динамо" будет другим, в том числе в матче за Париматч Суперкубок. Мне кажется, "Динамо" будет действовать более прямолинейно. Как они будут использовать Милевского, Бакая или Кисляка? Редко ли будут играть через длинный пас? Я не знаю — это вопрос для тренерского штаба.





Фаворита в Париматч Суперкубке я не могу назвать. Это ведь всего одна игра после долгой паузы. А вот, претенденты на золото чемпионата — "Шахтер", БАТЭ и "Динамо-Брест".



