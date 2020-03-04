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Способна ли оппозиция противостоять Лукашенко на выборах?

04.03.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Горячая пора президентских выборов одним дарит надежду, у других вызывает воспоминания. После каждой кампании несколько активных игроков политического поля Беларуси уходят в тень.

Способна ли оппозиция противостоять Лукашенко на выборах?
Бывший активист, политический заключенный Павел Виноградов вместе с ведущей программы "Размова" Светланой Калинкиной вспоминают на телеканале Белсат события десятилетней давности и строят прогнозы – не повторятся ли жестокие репрессии прошлого на этот раз?

Виноградов подчеркивает, что главное отличие нынешней избирательной кампании от того, что происходило в 2010-м, – отсутствие денег у политических оппонентов власти. Западные партнеры не сильно верят в успехи белорусской оппозиции и боятся дестабилизации ситуации в регионе после событий в Украине. Да и протестный потенциал жителей Беларуси приглушен относительной стабильностью в стране.

«Теперь я не верю, что мы соберем условные 100 тысяч на улицах Минска. Конечно, я сейчас не верю – но посмотрим, что будет, потому что страсти будут разгораться. Чем ближе день выборов, тем скорее более неадекватно будут поступать Лукашенко и те, кто называют себя властью в принципе», – считает Павел Виноградов.

Павел Виноградов не скрывает скептического отношения к тем, кто хочет стать едиными кандидатами от оппозиции, но признается – если нужно, он пойдет за теми, кто поведет на площадь.

Есть ли место оптимизму, если смотреть на будущие выборы с позиции бывшего политического активиста? Ответ на этот и другие вопросы в программе.
 
Теги: Минск
 
 
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Горячая пора президентских выборов одним дарит надежду, у других вызывает воспоминания. После каждой кампании несколько активных игроков политического поля...
 
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