Способна ли оппозиция противостоять Лукашенко на выборах?

Павел Виноградов вместе с ведущей программы "Размова" Светланой Калинкиной вспоминают на телеканале Белсат события десятилетней давности и строят прогнозы – не повторятся ли жестокие репрессии прошлого на этот раз? Бывший активист, политический заключенныйвместе с ведущей программы "Размова"вспоминают на телеканалесобытия десятилетней давности и строят прогнозы – не повторятся ли жестокие репрессии прошлого на этот раз?





Виноградов подчеркивает, что главное отличие нынешней избирательной кампании от того, что происходило в 2010-м, – отсутствие денег у политических оппонентов власти. Западные партнеры не сильно верят в успехи белорусской оппозиции и боятся дестабилизации ситуации в регионе после событий в Украине. Да и протестный потенциал жителей Беларуси приглушен относительной стабильностью в стране.





«Теперь я не верю, что мы соберем условные 100 тысяч на улицах Минска . Конечно, я сейчас не верю – но посмотрим, что будет, потому что страсти будут разгораться. Чем ближе день выборов, тем скорее более неадекватно будут поступать Лукашенко и те, кто называют себя властью в принципе», – считает Павел Виноградов.





Павел Виноградов не скрывает скептического отношения к тем, кто хочет стать едиными кандидатами от оппозиции, но признается – если нужно, он пойдет за теми, кто поведет на площадь.





Есть ли место оптимизму, если смотреть на будущие выборы с позиции бывшего политического активиста? Ответ на этот и другие вопросы в программе.







