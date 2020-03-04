NASA обнаружило еще один потенциально опасный для Земли астероид

Источник материала: Ежедневник

Ученые из Центра изучения околоземных объектов NASA условно назвали объект астероидом 52768 (OR2 1998). По предварительной оценке, его диаметр составляет 4,1 км.

Ученые оценивают астероид 52768 как потенциально опасный околоземный объект. Он приблизится к Земле 29 апреля.

"Объекты радиусом более одного километра могут нанести ущерб в глобальном масштабе. Они могут вызвать землетрясения, цунами и другие воздействия, которые распространяются далеко за пределы области непосредственного попадания", - говорится в сообщении NASA.

Так астероид, который предположительно стал причиной гибели динозавров, был диаметром около 10 км.