ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 04.03.2020

04.03.2020 18:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Телефонные разговоры сотрудников форекс-компаний с клиентами будут в обязательном порядке записываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Повышение акцизов на бензин и дизтопливо не повлияет на розничные цены

Такую норму содержит проект новой редакции указа, регулирующего деятельность на внебиржевом рынке. При рассмотрении споров компания будет предоставлять запись либо переписку. В случае отсутствия такой информации, всё, что говорит клиент, фактически будет считаться правдой. Документ уже подготовлен и направлен заинтересованным государственным органам. В случае их поддержки уже в 2020 году будет внесён на рассмотрение главе государства.

В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРОРАБОТАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ»

У заёмщиков, попавших в затруднительную финансовую ситуацию, вскоре может появиться возможность перевести дух. В числе правок в банковский кодекс, которые планируется внести в 2020 году, рассматривается и предоставление так называемых «кредитных каникул».

Новости экономики за 04.03.2020

В рамках подготовки соответствующего законопроекта предлагается проработать вопрос о льготном периоде для граждан по ипотеке, а также в отношении других кредитов, в том числе потребительских. Авторы документа должны предложить возможные основания и срок для таких льгот. Подобная система работает во многих странах, в том числе и у наших соседей. Например, в России физические лица могут получить по ипотеке полугодовые каникулы, во время которых платежи приостанавливаются либо снижается их сумма.

ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЮТ ПОЧТИ ПОЛОВИНУ ПОЛУЧИВШИХ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

767 женщин в 2019 году получили государственную финансовую поддержку на открытие собственного дела. Это 44 % от общего числа граждан, получивших такую субсидию.

Новости экономики за 04.03.2020

Кстати, согласно исследованию, наш «женский» бизнес тяготеет к сфере услуг. Но наибольшее количество таких предприятий сконцентрировано в промышленности, это производство одежды, текстильных изделий, мебели и пищевых продуктов.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Телефонные разговоры сотрудников форекс-компаний с клиентами будут в обязательном порядке записываться, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA обнаружило еще один потенциально опасный для Земли астероид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика