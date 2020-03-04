Раскрытие финотчетности, ограничения по рекламе: в указ о форекс-компаниях внесут изменения

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Новые возможности

В 2020 году ожидается принятие новой редакции профильного указа «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», в соответствии с которым для форекс-компаний и банков станут доступны новые возможности для развития и расширения перечня предоставляемых услуг, также предусмотрено усиление защиты клиентов, в том числе от недобросовестных участников финансового рынка.

Так, в новой редакции указа предполагается закрепить следующие нормы:

зафиксировать обязанность записи телефонных разговоров сотрудников форекс-компаний с клиентами;

усилить требования по раскрытию информации форекс-компаниями, в том числе в части их финансового состояния;

наделить Национальный форекс-центр функцией осуществления мониторинга сделок, совершаемых клиентами;

усилить требования к рекламной деятельности форекс-компаний, банков на рынке Форекс;

предусмотреть возможность внесения маржинального обеспечения электронными деньгами, эмитентами которых являются нерезиденты;

ужесточить требования к порядку оказания и рекламирования консультационных услуг и проведения образовательных мероприятий.

Также одним из ожидаемых изменений в нормативной базе в 2020 году является принятие поправок в Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В соответствии с предполагаемыми изменениями форекс-компании, а также иные лица, осуществляющие удаленное предоставление услуг посредством сети интернет, смогут применять упрощенный порядок идентификации, что позволит обеспечить для клиентов максимально быстрый доступ к работе на внебиржевом рынке Форекс.

АРФИН в 2020 году

Ассоциация развития финансового рынка как профильное профессиональное объединение продолжает укреплять позиции на финансовом рынке Республики Беларусь благодаря возможности трансляции концентрированной позиции фактически всех активных участников рынка. К началу 2020 года в Ассоциацию входит 12 форекс-компаний, включая МТБанк , что составляет более 85% всех активных участников данного сегмента финансового рынка.



«В 2020 году Ассоциация продолжит работу над привлечением новых участников в белорусскую юрисдикцию, примет активное участие в формировании института защиты прав потребителей финансовых услуг в Республике Беларусь, – прокомментировал председатель правления АРФИН Алексей Сидоров. – Также Ассоциация продолжит инициировать принятие изменений и дополнений в профильное законодательство с целью дальнейшего развития регулируемой юрисдикции и обеспечения более широкого перечня оказываемых услуг клиентам компаний».

Итоги 2019 года



В 2019 году лицензированный рынок Форекс Республики Беларусь показал значительный рост, отмечалось на конференции. Доля клиентов-нерезидентов впервые превысила 70%, общая сумма денежных средств на аккаунтах клиентов составила более 14,5 млн долларов, а суммарный размер операций, инициированных клиентами форекс-компаний, с учетом маржинального плеча, составил более 52 млрд долларов. Увеличилось количество организаций, представляющих услуги на внебиржевом рынке Форекс с 12 в начале 2019 года до 18 в настоящее время.



С 1 января 2020 года физические лица бессрочно освобождены от подоходного налога при совершении операций у белорусских форекс-компаний, что закреплено в указе президента Республики Беларусь от 31.12.2019 № 503 «О налогообложении». Это мощный сигнал для отечественных и зарубежных клиентов, указывающий на возможность выстраивания долгосрочных отношений с белорусскими субъектами рынка, считают в АРФИН.

В течение 2019 года Ассоциация совместно с Национальным банком Республики Беларусь разрабатывали комплексную систему защиты прав потребителей финансовых услуг. Нацбанком были приняты за основу и рекомендованы к использованию правила рыночного поведения и профессиональной этики членов АРФИН в качестве базовых другими участниками финансового рынка, профильными Ассоциациями. В настоящее время ведется работа над включением в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» отдельной главы, посвященной защите прав потребителей финансовых услуг.

«Нормативные документы и профильное законодательство, регулирующее деятельность на внебиржевом рынке Форекс, на протяжении 2019 года оставалось практически неизменным. Это поспособствовало стабильности регулирования, а также росту доверия к регуляции как со стороны инвесторов, открывающих форекс-компании в республике, так и со стороны клиентов форекс-компаний», – отметил начальник управления регулирования небанковских операций Национального банка Республики Беларусь Дмитрий Набздоров.

На конференции Ассоциация развития финансового рынка назвала лучшие форекс-компании по итогам работы в 2019 году.