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Раскрытие финотчетности, ограничения по рекламе: в указ о форекс-компаниях внесут изменения
Источник материала: Myfin
Новые возможности
В 2020 году ожидается принятие новой редакции профильного указа «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», в соответствии с которым для форекс-компаний и банков станут доступны новые возможности для развития и расширения перечня предоставляемых услуг, также предусмотрено усиление защиты клиентов, в том числе от недобросовестных участников финансового рынка.
Так, в новой редакции указа предполагается закрепить следующие нормы:
Также одним из ожидаемых изменений в нормативной базе в 2020 году является принятие поправок в Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». В соответствии с предполагаемыми изменениями форекс-компании, а также иные лица, осуществляющие удаленное предоставление услуг посредством сети интернет, смогут применять упрощенный порядок идентификации, что позволит обеспечить для клиентов максимально быстрый доступ к работе на внебиржевом рынке Форекс.
АРФИН в 2020 году
Ассоциация развития финансового рынка как профильное профессиональное объединение продолжает укреплять позиции на финансовом рынке Республики Беларусь благодаря возможности трансляции концентрированной позиции фактически всех активных участников рынка. К началу 2020 года в Ассоциацию входит 12 форекс-компаний, включая
Итоги 2019 года
В 2019 году лицензированный рынок Форекс Республики Беларусь показал значительный рост, отмечалось на конференции. Доля клиентов-нерезидентов впервые превысила 70%, общая сумма денежных средств на аккаунтах клиентов составила более 14,5 млн долларов, а суммарный размер операций, инициированных клиентами форекс-компаний, с учетом маржинального плеча, составил более 52 млрд долларов. Увеличилось количество организаций, представляющих услуги на внебиржевом рынке Форекс с 12 в начале 2019 года до 18 в настоящее время.
В течение 2019 года Ассоциация совместно с Национальным банком Республики Беларусь разрабатывали комплексную систему защиты
«Нормативные документы и профильное законодательство, регулирующее деятельность на внебиржевом рынке Форекс, на протяжении 2019 года оставалось практически неизменным. Это поспособствовало стабильности регулирования, а также росту доверия к регуляции как со стороны инвесторов, открывающих форекс-компании в республике, так и со стороны клиентов форекс-компаний», – отметил начальник управления регулирования небанковских операций Национального банка Республики Беларусь Дмитрий Набздоров.
На конференции Ассоциация развития финансового рынка назвала лучшие форекс-компании по итогам работы в 2019 году.
Источник: Myfin.by
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В 2020 году ожидаются изменения в нормативных документах, регулирующих рынок Форекс в Республике Беларусь. По итогам 2019 года клиентская база белорусских...
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