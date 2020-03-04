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Минчанин незаконно продавал медицинские маски в социальных сетях

04.03.2020 18:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин незаконно продавал медицинские маски в социальных сетях
МВД Республики Беларусь

Минчанин незаконно продавал медицинские маски в социальных сетях Стало известно, какой запас медицинских масок есть у «Беллегпрома»
Как стало известно, правоохранители задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски различного наименования. По информации МВД, молодой человек приобретал их в России, а на территории Беларуси продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках.

Всего у минчанина изъято более 12 тыс. медицинских масок на общую сумму около 10,8 тыс. рублей. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.

 
 
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В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
 
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