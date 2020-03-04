Всего у минчанина изъято более 12 тыс. медицинских масок на общую сумму около 10,8 тыс. рублей. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
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Минчанин незаконно продавал медицинские маски в социальных сетях
04.03.2020 18:27 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Всего у минчанина изъято более 12 тыс. медицинских масок на общую сумму около 10,8 тыс. рублей. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
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В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
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