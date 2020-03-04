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Представителей 35 национальностей соберет фестиваль культур в Гродно

04.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Представителей 35 национальностей соберет фестиваль культур в Гродно

Представители 35 национальностей, как планируется, станут участниками ХІІІ Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно в начале лета. Об этом заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк сообщил журналистам перед заседанием организационного комитета по подготовке к проведению фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционный фестиваль в Гродно пройдет 5 и 6 июня, его третий день — 7 июня — примет Августовский канал.

«Подготовка идет в плановом режиме. Определены источники финансирования, известна и концепция. Серьезных изменений не будет. Сохранится главная изюминка фестиваля — национальные подворья, на которых представители проживающих в Беларуси национальностей знакомят горожан и туристов со своей историей, культурой и кухней», — отметил Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что участие в фестивале, как ожидается, примут представители 35 национальностей. Их количество увеличивается: в этом году к празднику присоединятся албанцы. Интерес к фестивалю проявляют представители других национальностей, в частности, выходцы с островов Океании.

«В этом году также ставка будет сделана и на молодежную аудиторию. Она требует особого внимания, нужен драйв, яркие события. К слову, готовы учесть пожелания, как можно сделать праздник еще более интересным для горожан и гостей города», — сказал Виктор Пранюк. Тематические опросы проводят местные СМИ.

Фестиваль стал одной из визитных карточек Гродно. Неизменно он привлекает гостей не только со всей страны, но и из-за рубежа. Участие в совещании приняли представители турфирм, занимающихся въездным туризмом. Уже сейчас потенциальные гости проявляют интерес к фестивальным событиям, способствует привлечению гостей и возможность приехать в Гродно без визы. Как ожидается, город во время фестиваля примет не менее 300 тыс. гостей.

Как сообщалось, ХІІІ Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно будет посвящен поколениям людей, выросших за 75 лет мирной жизни. Акцент будет сделан на их творчестве. Также героями фестиваля станут те, кто в разные годы выступал, а порой и начинал свой творческий путь на его сценах.

Традиционно в одну большую праздничную площадку превратится центр Гродно. На площади Советской разместится межнациональная сцена: здесь в первый день после традиционного шествия национальностей состоится церемония открытия фестиваля. На протяжении второго дня на сценической площадке практически в режиме нон-стоп пройдут сборный концерт национальностей, выступления артистов этнических родин.

На площади Ленина откроется белорусское подворье. Здесь выступят коллективы любительского творчества, пройдет этнодискотека. Запланированы выставка-ярмарка народных ремесленников, тематические мастер-классы, работа арт-кафе. Традиционно в фестивальные дни будут работать выставки, пройдет пленэр художников, презентуют и книгу, посвященную празднику. Впервые в этом году будет фестивальное лото: участником может стать любой желающий.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Представители 35 национальностей, как планируется, станут участниками ХІІІ Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно в начале лета. Об этом...
 
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