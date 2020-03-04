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В порт Клайпеды прибыл первый танкер с российской нефтью для белорусских НПЗ

04.03.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В порт Клайпеды прибыл первый из двух танкеров с российской нефтью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вечером 4 марта он должен стать на разгрузку, а 5 марта по железной дороге начнётся переправка сырья на «Нафтан». Как сообщалось ранее, Беларусь договорилась о поставке таким образом 160 тонн российской нефти для наших НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

В порт Клайпеды прибыл первый танкер с российской нефтью для белорусских НПЗ

Президент Беларуси: мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть

Среди поставщиков – шесть компаний, пять из которых до этого никогда не работали с нашей страной.

О других новостях экономики за 4 марта читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. В порт Клайпеды прибыл первый из двух танкеров с российской нефтью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Вечером 4 марта он должен...
 
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