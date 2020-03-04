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Белорусский биатлонист Максим Воробей стал вторым на турнире в Раубичах

04.03.2020 18:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский биатлонист Максим Воробей стал вторым на турнире в Раубичах
Белорусская федерация биатлона

В Раубичах проходит завершающий этап Кубка IBU. Успешно для белорусов завершилась мужская спринтерская гонка. Наш Максим Воробей завоевал «серебро».

Белорусский биатлонист Максим Воробей стал вторым на турнире в Раубичах Белорусский биатлонист Максим Воробей выиграл спринт на этапе Кубка IBU

На финише белорус всего 5,2 сек. уступил норвежцу Сиверту Гутторму Баккену. Третьим стал еще один норвежец Эндре Стремсхейм. Белорус Виктор Кривко занял 26-е место, Егор Казаринов – 38-е.

В женском спринте за Беларусь выступила лишь одна Аделина Сабитова. С двумя промахами она заняла 27-е место. Победу одержала шведка Элизабет Хегберг.

Этап Кубка IBU в Раубичах продолжится 5 марта. Мужчины и женщины вновь пробегут спринт. Завершатся соревнования 6 марта гонками с массового старта.

 
 
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В белорусских Раубичах стартовал заключительный этап Кубка IBU по биатлону – второго по значимости турнира после Кубка мира.
 
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