Белорусский биатлонист Максим Воробей стал вторым на турнире в Раубичах

Источник материала: Аргументы и факты

В Раубичах проходит завершающий этап Кубка IBU. Успешно для белорусов завершилась мужская спринтерская гонка. Наш Максим Воробей завоевал «серебро».

На финише белорус всего 5,2 сек. уступил норвежцу Сиверту Гутторму Баккену. Третьим стал еще один норвежец Эндре Стремсхейм. Белорус Виктор Кривко занял 26-е место, Егор Казаринов – 38-е.

В женском спринте за Беларусь выступила лишь одна Аделина Сабитова. С двумя промахами она заняла 27-е место. Победу одержала шведка Элизабет Хегберг.

Этап Кубка IBU в Раубичах продолжится 5 марта. Мужчины и женщины вновь пробегут спринт. Завершатся соревнования 6 марта гонками с массового старта.