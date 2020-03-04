В центре Минска строят новый жилой комплекс. А как застройщик получил землю без аукциона?

Источник материала: Tut.by

Одним из условий выделения застройщику «Строминвест-Ратомка» земельного участка для строительства ЖК на улице Тимирязева в центре Минска, было то, что по 50 долларов с каждого квадратного метра будет перечислено Президентскому спортивному клубу. Об этом сообщает « Радио Свобода ». Мы узнали еще некоторые интересные подробности о том, как выделялась эта земля без аукциона.



Фото: Realt.by

Строительство жилого комплекса «Комфорт парк» началось летом 2019 года. Реализует проект входящая в группу компаний «Строминвест» компания «Строимнвест-Ратомка». Соосновал эти структуры бизнесмен Валерий Коржовник.





Жилой комплекс должен состоять из 6 монолитных домов общей площадью жилья в 50 тысяч квадратных метров. Завершить строительство всего ЖК планируют в 2023 году. Выглядеть он будет так:









Как выделялась земля?

Раньше на месте строительства были частные дома, поэтому застройщику пришлось раскошелиться на их снос и расселение. Но зато участок в этом месте ему достался не по результатам аукциона, а по решению Мингорисполкома. А это просто так у нас обычно не происходит.

Как рассказал REALTY.TUT.BY знакомый с ходом реализации проекта источник, для выделения земли писали ходатайство на имя президента. Одну из основных ролей в этом процессе играл бизнесмен из топ-25 самых влиятельных предпринимателей Беларуси. И президент удовлетворил ходатайство, а Мингорисполком в мае 2019 года выделил компании «Строимнвест-Ратомка» участок в 1,9 гектара. Он принадлежит застройщику не на праве аренды, а на праве временного пользования до конца ноября 2023 года.

Как пишет «Радио Свобода», одним из условий предоставления участка было то, что по 50 долларов с каждого квадратного метра будет перечислено Президентскому спортивному клубу для развития спорта и спортивно-оздоровительного движения в Беларуси. Это сказано в письме комитета строительства и инвестиций в адрес института «Белгипрозем». Про это же сказано и в акте выбора земельного участка.

Продавать здесь жилье (готовые квартиры) начнут в первом квартале 2021 года.

Что еще строила «Строминвест»?

Группа компаний «Строминвест» существует 25 лет, сказано на сайте ЖК. За это время она построила и реконструировала более 50 объектов. В их числе — посольство Франции в Минске, торговые центры «Гиппо», «МОМО», «ALL» (Минск), «Глобал сити», «Квадро», «IKEA» (Москва), гостиницы «Crowne Plaza» и «BonHotel», Бизнес-центр А-1, жилые комплексы «Лайт», «Пушкинский» и «Васнецовский» (Минск), «Вешки 95» и «Кунцево» (Москва).