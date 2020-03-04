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Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку

04.03.2020 18:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что означает отставку всего правительства.

 Решение принято на заседании Верховной Рады, трансляция доступна на YouTube-канале парламента.

Заявление главы кабмина об увольнении одобрили 353 депутата.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters


В начале заседания президент Владимир Зеленский раскритиковал правительство за невыполнение социальных обязательств, в числе которых он упомянул индексацию пенсий и выплату долгов по зарплате. Кроме того, украинский лидер потребовал от правоохранительных органов результатов резонансных расследований.

Ранее сообщалось, что новым главой Кабмина может стать вице-премьер, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Кроме того, планируется заменить и других министров.


В январе Гончарук попал в скандал с прослушкой секретного совещания, на котором он критиковал президента и называл себя профаном в экономике. Тогда Зеленский заявил, что дает ему второй шанс.
 
 
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