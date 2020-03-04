Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку

Решение принято на заседании Верховной Рады, трансляция доступна на YouTube-канале парламента.





Заявление главы кабмина об увольнении одобрили 353 депутата.





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В начале заседания президент Владимир Зеленский раскритиковал правительство за невыполнение социальных обязательств, в числе которых он упомянул индексацию пенсий и выплату долгов по зарплате. Кроме того, украинский лидер потребовал от правоохранительных органов результатов резонансных расследований.





Ранее сообщалось, что новым главой Кабмина может стать вице-премьер, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Кроме того, планируется заменить и других министров.









В январе Гончарук попал в скандал с прослушкой секретного совещания, на котором он критиковал президента и называл себя профаном в экономике. Тогда Зеленский заявил, что дает ему второй шанс.



