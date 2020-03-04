Этого пса предлагают сделать кандидатом в президенты США. Посмотрите, за что

Источник материала: Tut.by

Пес из США по кличке Райкер должен был стать служебной собакой и помогать людям, у которых есть проблемы с мобильностью. Но оказалось, что Райкер не очень хорошо поддается тренировкам: как бы он ни старался, у него все получается наоборот! Неудачные попытки пса во время обучения сняли на видео, и сейчас он очень популярен в соцсетях. Взгляните на него сами!