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Этого пса предлагают сделать кандидатом в президенты США. Посмотрите, за что

04.03.2020 18:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пес из США по кличке Райкер должен был стать служебной собакой и помогать людям, у которых есть проблемы с мобильностью. Но оказалось, что Райкер не очень хорошо поддается тренировкам: как бы он ни старался, у него все получается наоборот! Неудачные попытки пса во время обучения сняли на видео, и сейчас он очень популярен в соцсетях. Взгляните на него сами!

 
 
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Как бы он ни старался, у него все получается наоборот!
 
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