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Беспрецедентно: совместные учения НАТО с белорусской армией. Политическая демонстрация, устроенная для Москвы?

04.03.2020 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недоумевает руководитель варшавского Центра стратегических исследований, бывший временный поверенный в делах Польской Республики в Беларуси Витольд Юраш (Witold Jurasz).

Беспрецедентно: совместные учения НАТО с белорусской армией. Политическая демонстрация, устроенная для Москвы?
На фото. Британский самолёт, прибывший в Минск со спецназом на борту, источник – Sky.n.Planes
«В Беларусь на совместные учения с белорусской армией, которые продлятся две недели, прибыло подразделение британской морской пехоты. Британцы проведут тренировки на полигоне «Лосвидо» с 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой. Что это означает?»

– пишет Витольд Юраш (Witold Jurasz). Его статью опубликовал один из самых читаемых польских интернет-порталов Onet.pl.

По мнению Юраша, сам факт прибытия на территорию Беларуси военных из страны – члена НАТО является беспрецедентным. К тому же это явный и чёткий сигнал, адресованный Москве, которая в последнее время усилила давление на Александра Лукашенко, склоняя его к интеграции, в чём нисколько не сомневается бывший временный поверенный.


О том, что для Лукашенко эти военные учения являются, прежде всего, политической демонстрацией, своеобразным спектаклем, говорит и то, каким образом британский спецназ прибыл в Беларусь. Почему-то британский самолёт не прилетел в международный аэропорт в Витебске, что было бы намного логичнее. Витольд Юраш вспоминает, что в Витебск прилетали, и не один раз, польские правительственные делегации, направлявшиеся в Смоленск и Катынь. Нет, британский военный самолёт прилетел в Минск, и иностранный спецназ высадился в столице Беларуси средь бела дня.

«При этом британский военный самолёт приблизился, насколько это было возможно, к пассажирскому терминалу, чтобы журналисты могли не только хорошо рассмотреть, но и сделать фото- и видеорепортажи»,

– пишет Onet.pl.

Издание обратилось за разъяснением к белорусскому аналитику Денису Мельянцеву, задав ему вопрос: «Почему военные решили прибыть в воздушный порт, который находится в нескольких сотнях километров от места проведения учений?»

Аналитик невозмутимо пояснил, что в данном случае речь идёт исключительно о соблюдении закона, «согласно которому иностранцам не требуется иметь визу, только если они пересекают границу в аэропорту Минска».

«С одной стороны, всё действительно так, но с другой – операция очевидным образом подтверждает тезис, что это демонстративный жест в адрес Москвы. Визы британским морским пехотинцам могло без проблем оформить белорусское посольство в Лондоне, но посадка в Минске, в отличие от посадки в Витебске, позволила придать всему событию соответствующий резонанс»,

– уверен Витольд Юраш.

Он отмечает, что тема этих военных учений выглядит не менее демонстративной. В Министерстве обороны Республики Беларусь сообщили, что во время совместных учений с британским спецназом будет отрабатываться «подготовка к участию в миротворческой деятельности ООН».

Однако если прочитать аналогичное официальное сообщение Министерства обороны Великобритании, то сразу бросается в глаза, что ни о каких миротворцах и ООН и речи нет.


«Другая любопытная деталь – это использование полигона, на котором всего три года назад проводились российско-белорусские учения «Запад – 2017». В  ходе их отрабатывались действия при столкновении с условным противником, который (конечно, совершенно случайно) ассоциировался у всех с НАТО»,

– констатирует экс-временный поверенный в делах Польской Республики в Белоруссии.

Соб. корр. ФСК
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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