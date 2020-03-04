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Хотел стать танкистом, а стал милиционером. Один день из жизни сельского участкового

04.03.2020 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С профессиональным праздником 4 марта поздравляют сотрудников милиции,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В состав областного управления внутренних дел входит 23 территориальные подразделения, а это тысячи сотрудников. Кстати, и свой профессиональный праздник многие, как и лучший участковый инспектор 2019 года, отметили на службе.

Будни милиционера в материале Вероники Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:
О работе сельского участкового легко можно снять целый фильм. Это человек, который лично знаком с каждой семьей в своем населенном пункте. И часто – не в одном поколении.

Хотел стать танкистом, а стал милиционером. Один день из жизни сельского участкового

Один на 4000 человек. Вячеслава Городецкого боятся все преступники на территории Чижевичского сельсовета. А это – 34 населенных пункта.

Хотел стать танкистом, а стал милиционером. Один день из жизни сельского участкового

В милиции участковый работает 26 лет. В детстве мечтал стать танкистом, но судьба распорядилась по-другому. Об этом Вячеслав не жалеет, как минимум потому что нет времени: много работы. На различных видах учета здесь 50 человек. Это и осужденные условно, и бывшие заключенные. В общем, те, кто хоть раз попадал в поле зрения милиции.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Вероника Сайко, Вячеслав Городецкий

 
 
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Новости Беларуси. С профессиональным праздником 4 марта поздравляют сотрудников милиции,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В состав областного управления...
 
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